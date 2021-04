Warum schweigt Merkel?

Berlin. Wenn zwei sich streiten, schweigt die Dritte. Fast alle Spitzenpolitiker haben sich zum Machtkampf um die Kandidatenfrage in der Union schon zu Wort gemeldet, aber nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Ich wollte, will und werde mich heraushalten“, sagte sie lediglich auf einer Pressekonferenz vergangene Woche.

AdUnit urban-intext1

Neu ist diese Haltung nicht. Das letzte Mal, dass Merkel Sympathien erkennen ließ, war 2018, als es erstmals um ihre Nachfolge für den Parteivorsitz ging. Ihre Favoritin war erkennbar die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sie zuvor als Generalsekretärin nach Berlin geholt hatte. Allerdings erkaltete das Verhältnis rasch, je mehr Fehler AKK als CDU-Chefin machte.

Aus den weiteren Nachfolgedebatten hielt sich Merkel konsequent heraus. Dabei gibt es keinen Zweifel, dass ihr Armin Laschet, der ihre Flüchtlingspolitik stets unterstützt hat, lieber war als seine beiden Gegenkandidaten. Norbert Röttgen hatte Merkel 2012 als Umweltminister aus ihrem Kabinett geworfen, nachdem er die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen krachend verloren hatte. Friedrich Merz hatte sie noch früher als Fraktionschef verdrängt, eine Tatsache, die ihr der Sauerländer nie verziehen hat.

Auch mit Blick aufs Kanzleramt vertritt Merkel schon länger die Position, dass man dieses aus eigener Kraft erobern muss – so wie sie selbst. Ihre Begeisterung für den CSU-Vorsitzenden Markus Söder dürfte überschaubar sein, trotz seines Schulterschlusses in der Pandemie. Söder hatte Merkel in der Flüchtlingskrise hart attackiert und öffentlich damit gedroht, ihre Kanzlerkandidatur 2017 nicht zu unterstützen. Seine jetzigen Schmeicheleien lässt sich Merkel gern gefallen, empfänglich ist sie für solche offenkundigen Manöver aber wenig.

AdUnit urban-intext2