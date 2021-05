Warum landet Impfstoff im Müll?

Berlin. Es ist eine einfache Rechnung: In jeder Ampulle des Biontech-Impfstoffs stecken mindestens sieben Impfdosen. Eine Ärztin, die einen ganzen Tag im Impfzentrum arbeitet, schafft problemlos 15 Ampullen, könnte damit also theoretisch 105 Personen impfen. In der Praxis aber werden am Ende mit den 15 Ampullen nur 90 Menschen geimpft. Weil viele Ärzte sich strikt an die formale Zulassung halten und pro Ampulle nur sechs Impfspritzen aufziehen, wird jeden Tag in Deutschland kostbarer Impfstoff weggeworfen. Das müsste nicht sein.

„Es macht mich fassungslos, aber wir müssen davon ausgehen, dass viele Ärzte die siebte Dosis grundsätzlich wegschütten“, sagt Anke Richter Scheer, Vize-Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes. Die Ärztin aus Bad Oeynhausen impft in ihrer eigenen Praxis, hilft aber auch im örtlichen Impfzentrum. Viele ihrer Kollegen, so Richter-Scheer, glaubten, sie würden gegen die Vorschriften verstoßen, wenn sie die siebte Dosis nutzen. „Doch das ist nicht so. Wenn sich Ärzte korrekt an die Mengenangaben halten, wenn das Vier-Augen-Prinzip gewahrt ist – dann ist es absolut verantwortbar, die siebte Dosis zu entnehmen und zu verimpfen.“

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist aktuell der wichtigste Impfstoff in Deutschland. Für alle Altersgruppen geeignet, beliebt, hochwirksam – auch gegen die bekannten Mutanten. Wie bei allen anderen Impfstoffen kommt es auch hier wegen kurzfristig abgesagter Termine, schlechter Logistik oder Schludrigkeit immer mal wieder zu Impfstoffvernichtung. Das ist ärgerlich – aber nur schwer durch politische Maßnahmen zu lösen. Ganz anders sieht es aus bei der systematischen Verschwendung der siebten Dosis von Biontech.

Die verflixte siebte Dosis

Die Frage ist: Könnte Deutschland noch viel schneller beim Impfen sein, wenn sich Ärzte mehr trauten? Wenn nicht Zehntausende Dosen weggeworfen würden? Ganz so einfach ist es nicht. Auch erfahrene Ärzte scheitern manchmal an der verflixten siebten Dosis. Dazu muss man wissen: Jede Ampulle des Vakzins von Biontech/Pfizer enthält 0,45 Milliliter Impfstoff und wird mit 1,8 Millilitern Kochsalzlösung aufgefüllt. Auf diese Weise erhält man 2,25 Milliliter zum Verimpfen. Für jede Impfung braucht man 0,3 Milliliter Vakzin, die Menge muss aus einer Ampulle entnommen werden, Reste zu mixen, ist nicht erlaubt. Sieben Dosen – das sind also 2,1 Milliliter Vakzin. In jeder Ampulle stecken rechnerisch also sogar etwas mehr als sieben Dosen.

Dirk Heinrich, ärztlicher Leiter im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen, hatte vor wenigen Tagen dem NDR gesagt, beim ihm werde ausschließlich die zugelassene Zahl an Impfdosen verwendet, der Rest weggeworfen. „Wenn der Hausarzt das machen möchte oder die Hausärztin, dann kann sie das tun. Aber sie trägt eben auch die Verantwortung dafür, dass in allen sieben Spritzen oder bei AstraZeneca in allen elf Spritzen dann auch tatsächlich ausreichend Impfstoff drin ist.“ Im Impfzentrum sei das aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Die Folge: Ende April waren Heinrichs Impfzentrum laut Bericht rund 240 000 Dosen Biontech verimpft worden. Wenn wirklich pro Ampulle jede siebte Dosis weggeworfen wurde, wären das allein in diesem Zentrum rund 40 000 potentielle Dosen.

Doch es gibt auch Gegenbeispiele. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hilft ebenfalls in diesen Tagen in einem Impfzentrum in Leverkusen aus. Er schafft im Schnitt 150 Impfungen pro Tag. Er und seine Kollegen bemühen sich in der Regel, die siebte Dosis zu nutzen. „Es ist nicht verboten, aber rechtlich nicht abgesichert“, sagt Lauterbach. Er könne verstehen, dass viele Ärzte aus Angst vor dem Haftungsrisiko die siebte Dosis des Biontech-Impfstoffs wegwerfen würden. „Wir müssen den Ärzten Rechtssicherheit für die Nutzung der siebten Dosis geben. Der Staat muss das Haftungsrisiko übernehmen.“

Das sieht auch Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, so: „Wir brauchen im Umgang mit der 7. Dosis bundesweit Rechtssicherheit. Es kann nicht sein, dass Hausärztinnen und Hausärzte, die im Kampf gegen diese Pandemie alles geben und mit dem vorhandenen Impfstoff so viele Menschen so schnell wie möglich impfen, riskieren, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen.“

Niedersachsen trägt Risiko

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dagegen sieht derzeit keinen Regelungsbedarf. „Eine siebte Dosis ist dann möglich, wenn der Arzt oder die medizinischen Fachkräfte miteinander zu dem Ergebnis kommen, dass das eine ausreichende Menge ist und mit einem entsprechenden Impfschutz in der Folge verimpft werden kann“, sagte Spahn kürzlich. In einer Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung heißt es dazu: Die Entnahme zusätzlicher Dosen sei laut Bundesgesundheitsministerium unter bestimmten Voraussetzungen möglich und rechtlich zulässig. „Grundsätzlich liege das korrekte Aufziehen der Spritzen in der Verantwortung des Arztes.“ Die Kassenärzte in Niedersachsen immerhin können sich auf eine Garantie des dortigen Gesundheitsministeriums berufen: „Die Haftung des Landes für den Impfstoff und die Impfung umfasst auch die entsprechende Entnahme einer 7. bzw. 11. Impfdose und die damit durchgeführte Impfung.“