Warum die Taliban so schnell siegen

Berlin. Die Szene, die in einem Handyvideo festgehalten ist, soll einen Kommandeur der afghanischen Streitkräfte zeigen. In Uniform hockt er auf dem Boden, schriftlich übergibt er seine Einheiten und die Kriegsgeräte den Taliban, in der Provinz Nagarhar, östlich von Kabul. Im Hintergrund sieht man schwer gepanzerte Fahrzeuge. Feinste Kriegsbeute für die Islamisten. Sie mussten dafür nicht einmal groß kämpfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Afghanische Sicherheitskräfte vor wenigen Tagen in Herat. © dpa

Fachleute und auch amerikanische und deutsche Sicherheitsbehörden unterschätzten offenbar massiv die militärische Lage in Afghanistan – und verkannten die geringe Moral und Stärke der afghanischen Staatsarmee. Eine Armee, die auch von der Bundeswehr in den vergangenen Jahren mit ausgebildet wurde.

Der Konfliktforscher Conrad Schetter von der Universität Bonn nennt die afghanische Truppe „stark demoralisiert“. Schon vor dem Abzug der US-Streitkräfte und der Bundeswehr konnten die afghanischen Einheiten viele Stellungen nicht gegen die Taliban verteidigen. Nun, mit dem Abzug der Nato-Truppen, fehlt ihnen zudem die so wichtige Unterstützung durch Luftschläge im Kampf gegen die Islamisten-Milizen.

Lohnlisten mit Geistersoldaten

Der Terrorismus-Experte Peter Neumann vom Londoner King’s College weist auf Twitter darauf hin, dass viele der afghanischen Soldaten „nur auf dem Papier“ existieren würden. Das bestätigt auch der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig im Gespräch mit dieser Redaktion. „Über Jahre wurden Gehälter an afghanische Soldaten nicht ausgezahlt. Es gab Lohnlisten, da standen Geistersoldaten drauf, die zwar auf dem Zettel standen, aber nie in ihren Einheiten waren“, sagt Ruttig. Seit Jahren gibt es eine hohe Zahl von Deserteuren in der Armee, die nicht durch neue Rekruten aufgefangen wurde. Konfliktforscher Schetter verweist darüber hinaus auf die ethnischen Spannungen in der afghanischen Armee, die nie durch die internationalen Ausbildungsmissionen oder die afghanische Regierung ausgeräumt werden konnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zahlreiche Ethnien

Afghanistan ist ein Land mit vielen Ethnien und Nationalitäten, darunter Paschtunen, Hazara, aber auch Tadschiken und Usbeken. „Eine Einheit aus Paschtunen hört aber nicht auf einen Kommandeur aus der Gruppe der Hazara“, sagt Afghanistan-Experte Schetter, der selbst viele Male in dem Land unterwegs war und dort auch geforscht hat.

Schetter kritisiert als dritten Punkt auch die internationale Ausbildungsmissionen. Die afghanische Armee sei in den vergangenen Jahren „nicht professionell“ auf Kampfeinsätze vorbereitet worden. Zu wenig hätte die internationale Militärausbildung auf ein Training „im Feld“ oder „unter realen Bedingungen“ gesetzt – zu sehr auf Theorie.