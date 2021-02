Berlin. Michael Kretschmer ist eine Einzelstimme. Kein anderer Ministerpräsident möchte wie der CDU-Mann aus Sachsen den Ostertourismus schon jetzt abschreiben. Das gilt als „verfrüht“. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), ist hin- und hergerissen. Einerseits wäre mit vorschnellen Öffnungen „keinem gedient“. Andererseits erscheinen ihm Lockerungen nicht ausgeschlossen. Er rechnet vor: Vor sieben Wochen lag die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 158 Fällen pro 100 000 Einwohner. „Heute sind wir bei 59 Fällen pro 100 000 Einwohner.“ Und in knapp sieben Wochen ist Ostern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ am Montag erklären, ihre Regierung arbeite daran, dass es „ein etwas anderes Fest wird als Ostern 2020“. Je nach Entwicklung kann man nach Ansicht von SPD-Fraktionsvizechefin Bärbel Bas darüber reden, „was zu Ostern unter Auflagen möglich sein kann“, etwa Familienbesuche. Sie sagte: „Die Menschen haben gerade über Weihnachten gezeigt, wie verantwortungsvoll sie mit dieser außergewöhnlichen Lage auch in Bezug auf Feiertage umgehen können.“

Betriebe bangen um Existenz

Was wird aus dem Osterurlaub? Noch ist unklar, ob es Lockerungen gibt. © dpa

Norbert Kurz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands, mahnt Planungssicherheit an. „Der Tourismus erwartet eine planbare Perspektive“, sagte er. Kretschmers Aussagen verstärkten die existenziellen Sorgen der Betriebe und führten zu weiterer Verunsicherung bei Gästen und Besuchern. Er forderte von Bund und Ländern eine „einheitliche Öffnungsstrategie“. Die Betriebe bangten um ihre Existenz, „weil sie im Unklaren gelassen werden, wie es weitergeht. Der Verband hält Tourismus – unter Auflagen – für möglich, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt. Schleswig-Holstein gehört zu den Ländern, die der einheimischen Tourismusbranche eine Perspektive aufzeigen. Ausgangspunkt ist auch hier der Inzidenzwert. Bleibt er „21 Tage lang stabil unter 50“, sollen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze in Schleswig-Holstein ihren Betrieb aufnehmen – unter Einsatz von Corona-Schnelltests. Ostersonntag fällt auf den 4. April. Rein rechnerisch muss die „50“ spätestens ab dem 14. März in Schleswig-Holstein unterschritten sein.

Merkel geht allerdings von einer anderen Schwelle aus: 35. Dazu kommt, dass der Osterurlaub nicht mit dem Ostersonntag beginnt, sondern in der Regel früher. Bis Ostern sind es zwar noch sieben Wochen, aber de facto schließt sich ein Zeitfenster viel früher. Bis heute hat die Bundesregierung nicht skizziert, unter welchen Bedingungen sie die Auflagen für Reisende lockern würde.