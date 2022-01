Warum Amerika an Deutschland zweifelt

Washington. Wenn Olaf Scholz in den nächsten Tagen im Regierungs-Airbus zum Antrittsbesuch nach Washington fliegt, fliegt der frühere Boss des Flugzeugherstellers gewissermaßen mit. Thomas Enders, Scholz aus dessen Hamburger Zeiten bestens bekannt, hat in seiner Funktion als Chef der renommierten Denkfabrik „Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik” (DGAP) in der Ukraine-Krise gerade eine Breitseite losgelassen, die sich gewaschen hat.

Er macht Scholz dafür verantwortlich, dass Deutschland in Europa „isoliert“ sei. Dass gegenüber Russland nicht mehr als „Beschwichtigung, Verharmlosung und symbolische Aktionen“ aufgeboten würden. Dass die Weigerung, Waffen nach Kiew zu liefern, einen „außen- und bündnispolitischen Skandal“ darstelle. Dass man Wladimir Putin „mit Ermahnungen, Gesprächsformaten und ein paar Sanktionen“ nicht beikomme. Dass sich die Nato-Partner fragen müssten, was das „deutsche Bündnisversprechen überhaupt wert ist“.

Misslich für Scholz an Enders’ Philippika: Sie trifft nicht nur in europäischen Hauptstädten vom Baltikum über Polen bis Frankreich zunehmend auf offene Ohren. Sondern auch in Washington. Im Kongress halten Republikaner wie auch viele Demokraten den SPD-Regierungschef für einen Hemmschuh, um Präsident Putin geschlossen begegnen zu können. Vor allem Scholz’ Lavieren um die in der US-Politik abgelehnte Gas-Pipeline Nord Stream 2 löst Kopfschütteln aus.

Verzicht auf Gaslieferungen

Erwartet wird, dass der Kanzler für den Fall eines russischen Angriffs unmissverständlich den dauerhaften Verzicht auf die Lieferung von russischem Gas durch die neue Röhre erklärt. Genau das tut Scholz bisher nicht.

Noch verteidigt die Regierung von Joe Biden, vor allem Außenminister Tony Blinken, Berlin als „entschlossenen Verbündeten“, auf den man sich verlassen könne. Intern aber ist die Administration vergrätzt über das, was der frühere deutsche Botschafter in Washington, Wolfgang Ischinger, mit der Gefahr von einem „German Sonderweg“ beschreibt. Dass Berlin Prüfaufträge erteilt, ob Haubitzen aus alten DDR-Beständen via Estland nach Kiew exportiert werden können, löst Stirnrunzeln aus. Dass Deutschland seine Weigerung, Kiew „letale Waffen“ zu liefern, mit dem Tod von 27 Millionen Sowjetbürgern im Zweiten Weltkrieg begründet, wird mit Unbehagen registriert.

Dass Deutschland statt Waffen der Ukraine ein Feldlazarett zukommen lassen will, finden in Washington viele Entscheidungsträger bizarr. „Aha, man ist also sicher, dass es ein Blutvergießen geben könnte.“ Auch die Meldung, dass das Verteidigungsministerium der Ukraine 5000 Schutzhelme zur Verfügung stellen will, wird unter Kurioses abgebucht.

Das Unverständnis über Deutschland ist so groß, dass sich kaum Widerspruch zeigte, als das „Wall Street Journal“ in einem Kommentar die Frage abschlägig beschied, ob „Deutschland ein verlässlicher Verbündeter Amerikas ist“. Autor Tom Rogan monierte, dass es Berlin nur um „billiges Gas, Auto-Exporte nach China“ und darum gehe, „Putin ruhig zu halten“. Andere Medien arbeiten heraus, warum Deutschland „das schwächste Glied“ des Westens in der Kraftprobe mit Putin sei. Ex-Botschafter Ischinger erkennt einen „massiven Schaden“ durch die „konfuse“ Politik der Ampel-Regierung.