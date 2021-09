Warnung vor Koalition mit der Linken

Berlin. Drei Wochen vor der Bundestagswahl verschärft sich die Auseinandersetzung zwischen Union und der in Umfragen führenden SPD. Spitzenpolitiker von CDU und CSU warnten vor einem „Linksrutsch“ und verlangten von den Sozialdemokraten, eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei eindeutig auszuschließen. CSU-Chef Markus Söder sagte der „Welt am Sonntag“, auch eine Koalition aus SPD und Grünen mit der FDP wäre „ein verdünnter Linksrutsch“, da diese als kleinster Partner eine „linke Politik“ nicht verhindern könne.

SPD-Chefin Saskia Esken sagte der „Welt am Sonntag“: „Bedingung für ein Regierungsbündnis mit der SPD ist, dass Koalitionspartner eine solide Haushaltspolitik mitverfolgen und klar zur Nato und zu einer starken, souveränen EU stehen.“ Mit Blick auf mögliche Koalitionspartner sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: „Ich möchte gern mit den Grünen zusammen regieren. Daran habe ich nie Zweifel gelassen.“

Baerbock äußerte sich in einer Diskussionsrunde mit Scholz am Sonntag in Potsdam positiv über eine Regierung beider Parteien, sieht aber große Unterschiede beim Klimaschutz. Baerbock griff zudem Union und FDP an. „Sie konzentrieren sich vor allem auf Entlastungen für Reiche“, sagte die Grünen-Chefin der „Frankfurter Rundschau“.

Merkel lobt Laschet

Die Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sieht indes Chancen für eine rot-rot-grüne Zusammenarbeit. „Das Fenster ist so weit geöffnet wie noch nie. Wann, wenn nicht jetzt?“, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Kanzlerin Angela Merkel wiederum sicherte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet erneut ihre Unterstützung zu. Laschet führe Nordrhein-Westfalen „sehr erfolgreich“, sagte Merkel in Hagen. „Und wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen.“

In mehreren Umfragen liegt Scholz klar vor Laschet. In einer Insa-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ gewinnt die SPD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt auf 25 Prozent hinzu. CDU und CSU kommen auf 20 Prozent, ein Punkt weniger als vor einer Woche. Die Grünen büßen einen Punkt auf 16 Prozent ein – gefolgt von der FDP, die weiter auf 13 Prozent kommt. Je einen Punkt legen die AfD mit 12 Prozent und die Linke mit 7 Prozent zu. dpa