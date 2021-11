Warnung vor Katastrophen per SMS

Berlin. Eine Warn-SMS vor den hereinstürzenden Wassermassen an alle Mobiltelefone in der Region hätte im Juli bei der Flutkatastrophe im Ahrtal womöglich Menschenleben retten können. In Italien und Großbritannien etwa gibt es solche Meldungen bei Naturkatastrophen und anderen Notfällen längst. Nun soll das Warn-System auch bald in Deutschland im Einsatz sein: Das Bundeswirtschaftsministerium wird an diesem Mittwoch eine entsprechende Mobilfunk-Warn-Verordnung veröffentlichen. Dies sagte eine Sprecherin des Ministeriums, das derzeit vom CDU-Politiker Peter Altmaier geführt wird, unserer Redaktion.

„Die Mobilfunk-Warn-Verordnung schafft die Grundlage dafür, dass öffentliche Warnungen vor Katastrophen und Notfällen bald auch über die Mobilfunknetze mittels Cell Broadcast versendet werden können“, erklärte die Sprecherin. Bei der Technologie Cell Broadcast werden Nachrichten an alle Mobiltelefone geschickt, die sich in einer bestimmten Funkzelle befinden. Diese Gebiete sind meist mehrere Quadratkilometer groß.

Zwei Warnzentralen

Warnungen vor Notfällen werden bald an die Handys geschickt.

Die Einführung dieses Systems hatten Bund und Länder bereits im August beschlossen. Ziel ist eine Verbesserung der Warninfrastruktur im Katastrophenfall. Nun geht es an die Umsetzung. Die Bundesländer müssen der Verordnung noch zustimmen.

Bereits am Freitag dieser Woche befasse sich der Bundesrat mit dem Thema, sagte die Ministeriumssprecherin. Technische Details des Cell Broadcast legt die Bundesnetzagentur derzeit in einer Richtlinie fest.

Mindestens zwei Cell-Broadcast-Zentralen in Deutschland sollen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministerium in Zukunft dann öffentliche Warnungen entgegennehmen und unverzüglich auch weiterverarbeiten. Die Kosten wurden bereits im August auf einmalig 20 Millionen Euro für den Aufbau und weitere zehn Millionen Euro jährlich für den Betrieb geschätzt, hieß es weiter.

Eine überwiegende Mehrheit der Deutschen befürwortet das System: In einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom sprachen sich 83 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für Katastrophenwarnungen per Kurznachricht aus. Häufiger gewünscht als die Kurznachricht auf dem Handy wurden nur die Warnung über Fernsehen (95 Prozent) und Radio (94 Prozent) sowie per Sirene (86 Prozent). Die in Deutschland bereits verfügbaren Notfall-Warn-Apps für Smartphones wie Nina oder Katwarn folgten erst mit deutlichem Abstand (55 Prozent) noch hinter Lautsprecherwagen (71 Prozent) und digitalen Displays im öffentlichen Raum (63 Prozent). aky/her