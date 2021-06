Warnung vor Angriffen durch Hacker

Berlin. Die Sicherheitsbehörden sind 100 Tage vor der Bundestagswahl in Habachtstellung. Denn einige Staaten haben nach ihrer Einschätzung ein Interesse daran, den Ausgang dieser Wahl durch Desinformation und womöglich auch durch gezielte Hackerangriffe zu beeinflussen - allen voran Russland. Hellhörig gemacht hat die Behörden ein Phishing-Angriff auf private E-Mail-Konten etlicher Bundestags- und Landtagsabgeordneter. Auffällig ist auch, dass nach dem Höhenflug der Grünen in Wählerumfragen die Stimmungsmache gegen die Partei in Medien wie RT DE, dem deutschsprachigen Ableger des russischen Staatsmediums RT, deutlich zugenommen hat.

Problematisch sind im Wahlprogramm der Grünen aus russischer Sicht wohl eher ihre Ablehnung der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2, die klare Positionierung gegen die mit Russland verbündete syrische Regierung und ihre Haltung zum Konflikt in der Ost-Ukraine. Die Grünen seien in der Außenpolitik „aggressiv“, heißt es in deutschsprachigen russischen Medien. Wer sein Kreuz bei den Grünen mache, der wähle „Krieg“.

Verschlüsselte Messenger

Ob und wann die bei der Datenklau-Attacke auf die Abgeordneten Anfang des Jahres abgeflossenen Passwörter und privaten Informationen genutzt werden könnten, um womöglich Kandidaten unter Druck zu setzen, sie öffentlich bloßzustellen oder Fake News im Wahlkampf zu verbreiten, ist schwer vorherzusagen. Immerhin: Nicht alle der angeblich mehr als 300 Angriffe waren erfolgreich. Gespeist werden die Befürchtungen der Sicherheitsbehörden auch aus Erfahrungen aus den baltischen Staaten, wo eine erfundene Nachricht über die angebliche Schändung eines jüdischen Friedhofs in Litauen durch deutsche Soldaten 2019 platziert wurde. Ziel war es dabei wohl, Stimmung zu machen gegen die Nato-Mission „Enhanced Forward Presence“.

Der Verfassungsschutz, das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben deutsche Politiker in diesem Frühjahr auf mögliche Risiken hingewiesen. Das BSI veröffentlichte diese Woche einen „IT-Sicherheitsleitfaden für Kandidierende bei Bundes- und Landeswahlen“. Da geht es unter anderem um Zugriffsrechte, sichere Passwörter, das Versenden verschlüsselter E-Mails. Immerhin: Um es Spionen und Hackern nicht zu einfach zu machen, nutzen die Bundestagsfraktionen inzwischen für einen Großteil ihrer Kommunikation verschlüsselte Messenger.

Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner ist Obfrau ihrer Fraktion im Ausschuss für Europäische Angelegenheiten, für den sich das nach der Annexion der Krim 2014 mit EU-Sanktionen belegte Russland naturgemäß besonders interessiert. Sie sagt: „Die Zahl der Cyberattacken und Desinformationskampagnen steigt in Wahlkampfzeiten rasant an.“ Aufgrund der klaren Haltung ihrer Partei gegenüber China, Russlands Präsidenten Wladimir Putin und der AfD „haben genügend Akteure einen Grund, uns das Leben schwer zu machen“. dpa