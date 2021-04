Wann sind die Kinder dran?

Berlin. Es wäre nicht weniger als ein Meilenstein im weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie: eine Covid-19-Impfung für Kinder. Hoffnung, dass es tatsächlich schon bald einen solchen Schutz für die Jüngsten geben könnte, machen jetzt die Ankündigungen des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer. Schon kommende Woche wollen sie die Zulassung ihres Vakzins für Kinder von 12 bis 15 Jahren in der EU beantragen, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin dem „Spiegel“. Es wäre der erste Impfstoff, der bei uns auch für die Gruppe der unter 16-Jährigen genehmigt würde.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag, er rechne „mit einer zügigen Zulassung“ des Biontech-Vakzins für Jüngere in der EU. Spätestens in den Sommerferien werde es dann möglich sein, die über Zwölfjährigen zu impfen, sodass sie dann zum Schulstart im Herbst immunisiert seien. Biontech-Chef Sahin betonte: „Es ist sehr wichtig, Kindern eine Rückkehr zum Schulalltag sowie Treffen mit Familie und Freunden zu ermöglichen.“ Die Inzidenzen unter den Jüngsten sind derzeit die höchsten. Der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnte: „Kinder tragen auf jeden Fall zum Infektionsgeschehen bei.“

Wie verbreitet ist das Virus unter Kindern und Jugendlichen?

Sie sind jene Bevölkerungsgruppe, in der sich das Virus aktuell am stärksten ausbreitet. Laut RKI hat die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen mit 260 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Danach folgen die 20- bis 24-Jährigen mit einer Inzidenz von 243. Die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen belegt mit 233 Fällen pro 100 000 derzeit den dritten Platz. Zwischen 5 und 9 Jahren liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 223. Zum Vergleich: Bundesweit betrug sie am Donnerstag 155.

Wo steht Biontech bei seinen Impfstoffstudien für Kinder?

Laut Biontech-Chef Sahin sind die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für eine bedingte Zulassung bereits eingereicht. In der EU steht die Einreichung kurz bevor. Sahin sagte, es gebe zudem eine zweite klinische Studie mit knapp 4600 jüngeren Kindern, die schon weit fortgeschritten sei. Die Wissenschaftler gehen dabei nach absteigendem Alter vor. Vertragen etwa die Zehnjährigen den Impfstoff gut, kommen im Anschluss die Neunjährigen an die Reihe. Inzwischen sind die Forscher den Angaben zufolge bei Kindern ab sechs Monaten angekommen.

Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Gruppe der Fünf- bis Zwölfjährigen vorliegen, im September für die noch jüngeren Kinder. Nach den bereits vorliegenden Studiendaten war der Biontech-Stoff bei älteren Kindern ab zwölf Jahren zu 100 Prozent wirksam und gut verträglich, wie Sahin sagte. Dies deute darauf hin, „dass Kinder durch die Impfung besonders gut geschützt sind“. Neben Biontech forschen auch die Hersteller der anderen drei EU-weit zugelassenen Covid-19-Vakzine an Impfstoffen für Kinder. Jedoch sind die Firmen Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson noch nicht so weit wie Biontech.

Welche offenen Fragen gibt es nach aktuellem Stand noch?

Laut Spahn ist beispielsweise unklar, ob für die Impfung von Kindern und Jugendlichen eine andere Dosierung nötig wird und ob deswegen möglicherweise auch Lieferverträge mit den Impfstoffherstellern nachverhandelt werden müssten. Offen ist zudem, wer Kinder und Jugendliche impfen wird: Neben den Kinderärzten und den Hausärzten sei es auch denkbar, mobile Impfteams in die Schulen zu schicken, sagt Spahn. Hier könnten dann neben den Kindern auch „idealerweise“ gleich noch ungeimpfte Eltern mitversorgt werden, so Spahn.

Könnten sich Kinder-Impfungen auf die Priorisierung auswirken?

Spahn lehnt eine Änderung der Priorisierung zugunsten Jüngerer ab. Es sei zwar verständlich, wenn jetzt der Ruf nach einer Bevorzugung von Schulkindern und deren Eltern laut werde. Doch bei der Impfreihenfolge gehe es darum, das Risiko für schwere Krankheitsverläufe zu reduzieren – und hier seien nun einmal andere Altersgruppen deutlich gefährdeter. Auch RKI-Chef Wieler erinnerte daran, dass aktuell gerade erst zwei Drittel der über 80-Jährigen geimpft seien und auch erst rund 30 Prozent der über 70-Jährigen. Zudem könnte es laut Spahn Probleme mit der benötigten Menge an Impfstoff geben. Spahn dämpft daher Erwartungen, dass bereits im Juni so viele Dosen zur Verfügung stehen, dass alle Bundesbürger zwischen 12 und 60 Jahren geimpft werden könnten.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, äußert ebenfalls Zweifel, dass im Fall einer Impfstoffzulassung für Jüngere mit raschen Impffortschritten in der Schülerschaft zu rechnen ist. „Wir wünschen uns sehr, dass es bald möglich ist, auch Jugendlichen und Kindern ein Impfangebot zu machen“, sagte Tepe unserer Redaktion. Doch die GEW-Chefin gibt zu bedenken: Beim Tempo, das bisher für Schutzmaßnahmen an Schulen vorgelegt worden sei, „fällt es schwer, sich vorzustellen, dass ab Juni Kinder und Jugendliche in so großem Stil geimpft sein könnten, um noch vor den Sommerferien größtenteils von Fern- und Wechselunterricht wieder auf Präsenzunterricht umzustellen“.