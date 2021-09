Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal: Kandidaten blicken gespannt auf Sonntag

Ludwigshafen. Vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag werden im pfälzischen Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal Erinnerungen an die Abstimmung 2017 wach. Damals war es dort bundesweit am knappsten: Torbjörn Kartes (CDU) erreichte 32,1 Prozent der Erststimmen, seine SPD-Rivalin Doris Barnett kam auf 31,9 Prozent - ein Vorsprung von wenigen Hundert Stimmen. Kartes tritt am Sonntag erneut an, die SPD schickt Christian Schreider ins Rennen.

"Beim letzten Mal war das Ergebnis so knapp, auch bei der Erststimme, weil Doris Barnett sehr stark war - sie war damals schon 23 Jahre im Bundestag", sagte der CDU-Abgeordnete Kartes am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Auf das Ergebnis am Sonntag sei er gespannt - er habe einen "differenzierten Eindruck" bezüglich der Chancen der CDU als in Umfragen. "Ich hätte mir aber mehr Rückenwind aus Berlin gewünscht, das ist auch klar."

Was den Wahlkampf angehe, habe er den Eindruck, dass einige wenige "deutlich radikaler geworden sind im Umgang mit Politikern". Kartes verwies auf Beleidigungen, Bedrohungen und angezündete Wahlplakate. "Aber es immer noch ein Wahlkampf mit ganz vielen netten Gesprächen."

Auch Schreider sagte, er blicke gespannt und aufgeregt auf den Sonntag. "Viele sagen: Wir drücken euch die Daumen", schilderte der SPD-Politiker. Die guten Umfrageergebnisse für seine Partei bedeuteten Rückenwind. "Es ist deutlich positiver, als wir uns vor einigen Monaten hätten ausrechnen können." Den Wahlkampf erlebe er als sehr lebhaft und mit positiver Resonanz. Es habe zwar den einen oder anderen unschönen Moment gegeben. "Ich würde aber nicht sagen, dass es drastisch zugenommen hat."

