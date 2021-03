Wie zu jeder Wahl veranstaltete der „Südhessen Morgen“ ein Forum mit den Bürgermeisterkandidaten, wegen der Pandemie leider diesmal ohne Publikum. Die Zukunft des Rathauses, wie die Innenstadt beleben, ein weiteres Seniorenheim in Viernheim und mehr Platz für die Kinderbetreuung – die Themen in der Diskussionsrunde waren breit gefächert.

Lokales Video: Wahlforum zur Bürgermeisterwahl in Viernheim am 14. März 2021 01:41:39 Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Wir haben das Gespräch allerdings in voller Länge aufgezeichnet, damit sich die Wähler einen Eindruck von den Bewerbern verschaffen können. Bernhard Kammer (CDU, FDP, UBV), Matthias Baaß (SPD), Thomas Klauder (Grüne), Ralf Kempf (unabhängig) und Wolfram Theymann (unabhängig) erläutern in einem virtuellen Podiumsgespräch unter der Leitung von SHM-Redakteur Martin Schulte ihre Standpunkte und Positionen. Dabei werden jede Menge Unterschiede in den unterschiedlichen Konzepten deutlich.