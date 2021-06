Wahlen im Dezember?

Berlin. Bei der zweiten Libyen-Konferenz in Berlin haben Deutschland und andere Teilnehmer die Bedeutung der geplanten Wahlen für den Friedensprozess in dem Bürgerkriegsland betont. „Kaum etwas wird für Frieden und Stabilität so entscheidend sein wie die landesweiten Wahlen am 24. Dezember“, sagte Außenminister Heiko Maas am Mittwoch bei der Eröffnung. Er forderte, den Termin der Abstimmung einzuhalten.

Bei dem eintägigen Treffen berieten die am Libyen-Konflikt beteiligten Länder und die libysche Übergangsregierung über eine weitere Stabilisierung des nordafrikanischen Landes. Ziel war es unter anderem, dem Fahrplan bis zu den Wahlen Nachdruck zu verleihen. Im Zentrum stand zudem der Ruf nach einem Abzug aller ausländischen Kräfte. Deutschland als Gastgeber hat konkrete Interessen: Durch Libyen führen wichtige Routen für Flüchtlinge, die den Weg über das Mittelmeer nach Europa suchen.

Rechtliche Grundlagen schaffen

Wie Maas bekräftigte auch sein US-Kollege Antony Blinken die Bedeutung der Wahlen und erneuerte die Forderung nach einem Abzug aller ausländischen Kräfte. Die USA und Deutschland verfolgten in Libyen „genau dieselben Ziele“. Die geltende Waffenruhe müsse weiter umgesetzt werden. „Wir haben eine Gelegenheit, die wir in den vergangenen Jahren nicht hatten, um Libyen wirklich zu helfen, sich in Richtung eines sicheren und souveränen Landes zu bewegen.“

UN-Generalsekretär António Guterres sieht die landesweiten Wahlen jedoch in Gefahr. Es seien „dringende Maßnahmen“ der Übergangsregierung notwendig, um sie abhalten zu können, mahnte er in einer Video-Ansprache. „Zu diesem Zweck fordere ich das (libysche) Repräsentantenhaus auf, die verfassungsrechtlichen Grundlagen für Wahlen zu klären und die erforderlichen Gesetze zu erlassen.“

Libyen war nach dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 in einem Bürgerkrieg versunken, an dem unzählige Milizen beteiligt sind. Besonders mächtig ist General Chalifa Haftar, der mit seinen Truppen und Verbündeten große Gebiete im Osten und Süden Libyens kontrolliert. Seit dem vergangenen Jahr gilt jedoch eine Waffenruhe. In diesem Frühjahr wurde unter UN-Vermittlung eine Übergangsregierung gebildet.

Libyens Regierungschef Abdul Hamid Dbaiba erklärte, die Lage in dem Land sei kritisch, aber hoffnungsvoll. Trotz der vielen Schwierigkeiten gehe er nicht von neuen Gefechten aus: „Wir können mit einer Stimme sagen, dass es kein Zurück zum Krieg gibt“. Dbaiba beklagte, dass es auf dem Weg zu den Wahlen noch zahlreiche Hindernisse gebe. Er rief alle Betroffenen auf, nicht weiter „herumzuspielen“ und den Prozess zu blockieren. dpa

