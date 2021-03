Stuttgart. Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg fällt gemessen an der vorangegangenen Wahl geringer aus. Wie Landeswahlleiterin Cornelia Nesch in einer Pressemeldung mitteilte, betrug die repräsentativ erhobene Wahlbeteiligung in den Wahllokalen gemessen an der Zahl aller Wahlberechtigten um 14 Uhr 19,6 %.

In dieses Ergebnis sind alle Wahlberechtigten, auch diejenigen, die Briefwahl beantragt haben, einbezogen. Im Jahre 2016 wurde zum selben Zeitpunkt eine Wahlbeteiligung von 35,5 % ermittelt. Gegenüber dem 2016 ermittelten Ergebnis ergibt sich ein Rückgang um 15,9 Prozentpunkte.

Der Rückgang der Wahlbeteiligung in den Urnenwahllokalen lässt sich mit dem pandemiebedingt erwarteten Anstieg der Briefwähleranzahl erklären. In den repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken haben rd. 36 % aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.

Werden die Wahlberechtigten, die Briefwahl beantragt haben, nicht mit einbezogen, liegt die Wahlbeteiligung der Urnenwahl bei 30,6 % (2016: 42,5 %).