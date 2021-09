Wahlbeteiligung: Deutlicher Rückgang an den Urnen im Südwesten

Stuttgart. Deutlicher weniger Menschen in Baden-Württemberg haben bis zum frühen Sonntagnachmittag im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2017 an den Wahlurnen ihre Kreuze gesetzt. Gemessen an der Zahl aller Wahlberechtigten in den Wahllokalen um 14 Uhr betrug die repräsentativ erhobene Wahlbeteiligung in den Urnenwahllokalen 23,27 Prozent, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch mit. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 sei zum selben Zeitpunkt eine Wahlbeteiligung von 37,2 Prozent ermittelt worden. Das ergibt einen Rückgang um 13,93 Prozentpunkte.

Die Stimmen der Briefwählerinnen und -wähler waren hierbei nicht berücksichtigt. Ohne die Wahlberechtigten, die per Briefwahl und deshalb nicht im Wahllokal wählen, liegt die Wahlbeteiligung der Urnenwahl bei 40,45 Prozent, wurde weiter mitgeteilt.

Der Rückgang der Wahlbeteiligung in den Urnenwahllokalen lasse sich mit dem pandemiebedingt erwarteten Anstieg der Briefwähleranzahl, der bereits bei der Landtagswahl am 14. März 2021 beobachtet wurde, erklären. In den repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken beantragten nach Zahlen des Landes rund 42,47 % aller Wahlberechtigten eine Briefwahl.

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Rund 7,7 Millionen Menschen im Südwesten sin wahlberechtigt.

