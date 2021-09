Schon mehr als zwei Millionen Unentschlossene oder einfach nur Neugierige haben per Wahl-O-Mat ermittelt, welche Partei am besten zu den eigenen Positionen passt. Dabei steht die Wahl-Entscheidungshilfe der Bundeszentrale für politische Bildung erst seit Donnerstag elf Uhr online zur Verfügung. In knapp drei Wochen findet in Deutschland die Bundestagswahl statt.

Mittels der

...