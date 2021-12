Waffenexporterreicht Rekordhoch

Berlin. Mit der Genehmigung von milliardenschweren Waffengeschäften auf den letzten Drücker hat die alte Bundesregierung von Union und SPD einen neuen Rüstungsexport-Rekord aufgestellt. Vom 1. Januar bis zu ihrem Ausscheiden am 8. Dezember erlaubte das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) Ausfuhren im Wert von 9,04 Milliarden Euro und übertraf den bisherigen Höchststand von 2019 damit um mehr als eine Milliarde Euro. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervor.

Für mehr als die Hälfte des Exportvolumens gab die schwarz-rote Regierung erst in den letzten neun Tagen vor dem Regierungswechsel grünes Licht. Zu diesem Zeitpunkt war sie nur noch geschäftsführend im Amt und angehalten, keine weitreichenden politischen Entscheidungen mehr zu treffen. Besonders brisant: Die Nummer eins unter den Empfängerländern ist mit großem Abstand Ägypten, das wegen Menschenrechtsverletzungen und seiner Verwicklung in die Konflikte im Jemen und in Libyen in der Kritik steht.

Baerbock will schärfere Regeln

Ein Kriegsschiff für Ägypten, das in Bremerhaven gebaut wurde.

Ob Kanzler Scholz seine heutigen Koalitionspartner, die Grünen und die FDP, in die Last-Minute-Genehmigungen eingebunden hat, blieb zunächst unklar. Das für Rüstungsexporte zuständige Wirtschaftsministerium des Grünen-Vizekanzlers Robert Habeck erklärte auf Anfrage lediglich, dass die Vorgängerregierung die „vollständige Verantwortung“ für die Exportentscheidungen trage. Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock dringt nun auf schärfere Regeln für Rüstungsexporte. „Wir haben als Koalition deutlich gemacht, dass wir die Rüstungsexportpolitik der vergangenen Jahre auf den Prüfstand stellen“, sagte sie. SPD, Grüne und FDP wollen vor allem die Rüstungsexporte in sogenannte Drittstaaten außerhalb von EU und Nato eindämmen. dpa