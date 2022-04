Waffen – kommt ein Kurswechsel?

Berlin. Durch die deutsche Regierungskoalition verläuft bislang ein Riss: Während Grüne und FDP fordern, die Ukraine mit schweren Waffen wie Panzern zu beliefern, warnt SPD-Kanzler Olaf Scholz vor „Alleingängen“. Bei den Koalitionspartnern klingt das hingegen so: „Wir müssen die Ukraine auch mit schweren Waffen unterstützen“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcus Faber, unserer Redaktion. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Montag erklärt: „Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material – vor allen Dingen auch schwere Waffen.“

Christine Lambrecht will die Schwächung des eigenen Arsenals vermeiden.

Der Vorsitzende des Außenausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), nennt Baerbocks Forderung „richtig“. Die Ukraine müsse militärisch in der Lage sein, Gebiete zurückzuerobern. Nur so könne sie aus einer „Position der Stärke“ heraus mit Russland verhandeln.

Lambrecht sträubt sich

„Die Angebote der deutschen Rüstungskonzerne liegen auf dem Tisch“, sagte der FDP-Verteidigungsexperte weiter. „Es geht nun darum, wie neben einer Lieferung von schweren Waffen auch eine Logistikkette für Ersatzteile und die Ausbildung an dem Gerät organisiert werden kann.“

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sträubt sich dagegen, ihr Waffenarsenal für die Ukraine zu öffnen. „Die Möglichkeiten über die Bundeswehr sind erschöpft“, sagte sie bereits im März. Es gibt jedoch Angebote aus der Industrie, die Ukraine zu beliefern. Der Rüstungskonzern Rheinmetall bietet etwa die Lieferung von 50 gebrauchten Kampfpanzern vom Typ Leopard 1 an. Die Panzer könnten in sechs Wochen bereitstehen. Der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) hat laut „Welt am Sonntag“ der Ukraine 100 Panzerhaubitzen in einem Ringtausch unter Beteiligung der Bundeswehr angeboten. Der Plan: Die Truppe soll 100 ihrer Haubitzen der Ukraine bereitstellen – KMW füllt die Bestände binnen 30 Monaten auf.

Aufruf zum schnellen Handeln

Die Ukraine bat zudem um 100 Marder-Schützenpanzer – wohlgemerkt: ausgemusterte, also umgangssprachlich gebrauchtes veraltetes Gerät. Die Truppe will sie ohnehin durch ein moderneres „Raubtier“ ersetzen: durch den Schützenpanzer Puma.

Schneller ginge es, wenn Lambrecht 100 der insgesamt 370 Bundeswehr-Marder liefern könnte. Gegen eine auch nur vorübergehende Schwächung ihres Arsenals sperrt sich Lambrecht aber. Für all diese Vorschläge ist eine Zustimmung der Bundesregierung nötig. Angesichts der erwarteten russischen Ost-Offensive drängt die Zeit.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), ruft die Koalition daher zum schnellen Handeln auf. Es brauche „weniger Betroffenheit, mehr Taten.“