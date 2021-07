Brüssel. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in europäischen Urlaubsländern warnt die EU-Kommission vor Überreaktionen. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagt im Interview mit unserer Redaktion, man müsse sich jetzt vor zu großer Aufregung hüten, es sei trotzdem eine „starke Urlaubssaison“ möglich. Er bringt auch einen Corona-Impfzwang für bestimmte Bereiche wie den Gesundheitssektor oder für Lehrer ins Gespräch.

Herr Kommissar, in Europa hat die Urlaubssaison begonnen, aber jetzt verbreitet sich die Delta-Variante in rasendem Tempo. Was heißt das für die Urlauber und die Tourismuswirtschaft? Müssen wir doch wieder auf die Bremse treten?

Adlige Abstammung Paolo Gentiloni (66) stammt aus einem italienischen Adelsgeschlecht, seine politische Heimat ist die sozialdemokratische Partito Democratico (PD), deren Vorsitzender er ist. Gentiloni war in Italien Kommunikationsminister, Außenminister und von 2016 bis 2018 Ministerpräsident. Die Nachfolgeregierung nominierte ihn als EU-Kommissar. Im Jahr 2019 übernahm er die Zuständigkeit für Wirtschaft und Währung. zrb

Paolo Gentiloni: Wir sollten uns alle des Ernstes der Lage bewusst sein, die durch die Delta-Variante entsteht, aber wir können trotzdem eine starke Urlaubssaison haben. Sie wird allerdings noch nicht so gut wie vor der Pandemie. Die Menschen brauchen Zeit, bis sie sich wieder sicher fühlen. Aber: Wir müssen uns jetzt vor zu großer Aufregung hüten und Überreaktionen vermeiden. Höhere Infektionszahlen bringen nicht automatisch eine gefährlichere Situation, das ist den Impfungen gegen das Coronavirus zu verdanken. Wenn man sieht, dass jetzt in Ländern mit höheren Infektionsraten viel weniger Menschen sterben – das liegt an den Impfungen. EU-Staaten sollten deshalb bei den Reisen auf einseitige, restriktive Maßnahmen verzichten, die nicht gerechtfertigt sind. Einseitige Aktionen werden nur die Unsicherheit in Europa erhöhen. Wichtiger sind persönliches Verhalten und Impfungen.

Sie klingen zuversichtlich. Auch die wirtschaftliche Erholung in Europa kommt nach Ihrer Prognose schneller als erwartet. Unterschätzen Sie womöglich das Risiko durch neue Virusvarianten?

Gentiloni: Natürlich erinnern wir uns alle an das vergangene Jahr, als wir im Sommer zuversichtlich waren und sich die Lage im Herbst wieder stark verschlechtert hat. Aber das wird sich so nicht wiederholen. Wir haben Gründe für den Optimismus. Die Impfstoffe machen den entscheidenden Unterschied. Sicher beobachten wir die Risiken durch Virusvarianten, wir nehmen das ernst. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass wir mit den Impfungen weitermachen. Das ist auch der entscheidende Punkt, um ökonomische Auswirkungen durch Delta zu verhindern.

Umso mehr muss Ihnen die Impfskepsis Sorgen machen, die in Teilen Europas zu beobachten ist, am stärksten in Bulgarien und Rumänien. Bedroht das nicht auch den wirtschaftlichen Aufschwung? Wie wollen Sie gegensteuern?

Gentiloni: Insgesamt sehen wir bei der Einstellung zum Impfen in Europa eher einen Wandel zum Besseren. In Frankreich zum Beispiel war vor einem Jahr, als es noch keinen Impfstoff gab, die Skepsis größer als jetzt. Aber ja, es gibt Risiken in anderen Ländern der EU. Und der Druck ist groß: Wir werden zwar unser Ziel erreichen, 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung bis Ende des Sommers geimpft zu haben – wir werden das sogar früher schaffen. Aber das reicht nicht, wir müssen über die 70 Prozent hinauskommen.

Wie ist das zu erreichen?

Gentiloni: Ich bin nicht besorgt über Kampagnen ideologischer Minderheiten gegen eine Impfung. Das ist eine relativ begrenzte Zahl. Das wirkliche Problem ist die Skepsis in Teilen der Bevölkerung, vor allem in der jüngeren Generation. Hier müssen wir kämpfen. Der Sommer ist der ideale Zeitpunkt, um die Impfungen zu verbinden mit dem Zugang zu Veranstaltungen, Konzerten, Einrichtungen. Es ist vor allem eine Frage der Information, nicht des gesetzlichen Zwangs. Eine Verpflichtung zum Impfen sollte aus meiner Sicht nur für bestimmte Bereiche in Betracht gezogen werden. Für das Gesundheitswesen etwa oder für Lehrer kann eine Impfpflicht eine vernünftige Maßnahme sein. Aber das ist Sache der Mitgliedstaaten.

Wenn Ihre Wirtschaftsprognose eintrifft, müssen die EU-Staaten dann nicht zügig wieder zum Stabilitätspakt mit seinen Schuldenregeln zurückkehren?

Gentiloni: Die EU-Kommission hat den Stabilitäts- und Wachstumspakt bis Ende 2022 ausgesetzt. Unsere Prognose zeigt die Möglichkeit, die Aussetzung dann auch wieder zu beenden. Das geben die Zahlen her. Wir werden im Herbst eine Diskussion über die Reform des Paktes führen: Wir brauchen gemeinsame Regeln, die Stabilität und nachhaltiges Wachstum gleichzeitig ermöglichen. Der durchschnittliche Schuldenstand der EU-Staaten ist wegen der Pandemie auf 102 Prozent des Bruttosozialprodukts gestiegen, einige Staaten haben sehr, sehr hohe Schulden. Wir brauchen deshalb realistische Ziele für die Schuldenbegrenzung.