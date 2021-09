Von Schweden lernen

Stockholm. Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Fan der Rolling Stones ist, war bekannt. Doch Schweden-Pop? Beim dreitägigen Staatsbesuch in Stockholm bekennt sich das deutsche Staatsoberhaupt zu seiner musikalischen Leidenschaft. „Das erste neue ABBA-Album seit fast 40 Jahren: was für ein Himmelszeichen!“, schwärmt Steinmeier in seiner Tischrede beim abendlichen Festbankett mit dem 75-jährigen König Carl Gustaf und seiner Frau Silvia im Schloss zu Stockholm. „Das große Viergestirn der schwedischen Popmusik“ sei in diesen Wochen „aufs Neue hell erstrahlt“.

Es klingt nach weit mehr als nur nach einer protokollarischen Höflichkeit Steinmeiers gegenüber den Gastgebern. Und natürlich ist es auch ein großes Kompliment an jene weltbekannte Band, die schon Monarchin Silvia im Jahr 1976 zur Hochzeit den späteren Disco-Klassiker „Dancing Queen“ widmete. Seither ist die 77-jährige Silvia im Amt. Es ist ein Posten auf Lebenszeit – anders als bei Steinmeier.

Trotz seiner offiziellen Rolle beim Staatsbesuch im hohen Norden ist der Bundespräsident seit geraumer Zeit immer auch ein bisschen als Bewerber unterwegs. Am 25. Mai hatte Steinmeier in einem recht ungewöhnlichen Schritt seine Bereitschaft zu einer zweiten Amtszeit erklärt. Also für weitere fünf Jahre. Die Reaktionen darauf waren durchaus gemischt in der deutschen Parteienlandschaft.

Lange schien es fraglich, ob die neuen politischen Mehrheiten nach der Wahl dem 65-Jährigen überhaupt eine zweite Amtszeit ermöglichen. Zu schwach schien die SPD als Drittplatzierte in den Umfragen, zu unwillig die anderen Parteien, schon jetzt auf eigene Kandidatinnen oder Kandidaten zu verzichten. Doch die Lage hat sich seither deutlich verändert. In Umfragen führen die Sozialdemokraten inzwischen. Damit sind auch Steinmeiers Chancen erheblich gestiegen. Denn es wäre kaum vorstellbar, dass die SPD die Wahl gewinnt, aber die unterlegenen Parteien Anspruch auf den Posten anmelden.

Erste Visite seit 2003

Beim Staatsbesuch in Schweden stehen natürlich andere Dinge im Vordergrund. Es geht um die Pflege der seit Jahren engen Beziehungen beider Länder. „Heute sind wir womöglich so eng miteinander verbunden wie noch nie zuvor“, lobt Steinmeier. Die Bande zu Schweden sind auch aus familiären Gründen stark: Königin Silvia stammt aus Heidelberg, ihr Mann Carl Gustaf hat eine deutsche Mutter, Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha. Zugleich ist es die erste Schweden-Visite eines deutschen Staatsoberhaupts seit 2003. Zuletzt hatte der damalige Bundespräsident Johannes Rau die nordische Monarchie besucht. Auch sind Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender die ersten offiziellen Gäste, welche das Königshaus nach anderthalb Jahren Pandemie empfängt.

Auffallend herzlich und üppig fällt die offizielle Begrüßung des deutschen Präsidentenpaars in Stockholm aus – mit Reiterstaffel, Festbeflaggung, Musikkorps und einer Fahrt in prunkvollen, offenen Kutschen durch die Stadt bis zum Königsschloss. Die schwedische Monarchie wartet auf. Es sind Szenen wie aus dem Bilderbuch.

Der Bundespräsident nutzt die prächtige Kulisse aber auch als Bühne, um einige politische Akzente zu setzen, die auch für die Öffentlichkeit zu Hause gedacht sein dürften. In seiner Rede im schwedischen Parlament lobt Steinmeier die Fähigkeit der dortigen Politik, auch in Zeiten des Wandels im Parteiensystem „stabile Koalitionen und handlungsfähige Regierungen auf die Beine zu stellen“. Wenn er auf die anstehenden Bundestagswahlen schaue, sagt Steinmeier, „dann wird man in Berlin womöglich schon bald von dieser Fähigkeit lernen müssen“. Es lässt sich durchaus als frühzeitige Mahnung an die zukünftigen Bundestagsparteien verstehen, dem Land nicht erneut eine monatelange Hängepartie ohne Regierung wie nach der Wahl 2017 zuzumuten. Damals hatte Steinmeier die Parteien zu einer raschen Koalitionsbildung gedrängt.

Zudem kommt Steinmeier im Stockholmer Parlament ausführlich auf Themen zu sprechen, die auch im deutschen Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen. So nutzt er den Aufenthalt im Heimatland der Klimaaktivistin Greta Thunberg, um beim Klimaschutz auf mehr Tempo zu dringen: „Tausende Jugendliche in Schweden und Deutschland fordern auf unseren Straßen und Plätzen noch mehr Ambitionen und noch mehr Engagement beim Klimaschutz. Und im Kern haben sie recht.“

Auch sein Besuchsprogramm unterstreicht, auf welchen Feldern das Staatsoberhaupt Entwicklungschancen für das eigene Land sieht. Beim größten Nutzfahrzeughersteller Scania etwa, einer VW-Tochter, lässt sich Steinmeier ein Projekt zur Elektrifizierung schwerer Lastwagen erläutern. Es geht auch um die nachhaltige Fertigung von Batteriezellen und die umweltfreundliche Stahlproduktion mithilfe von Wasserstoff. Für Donnerstag ist ein Besuch in der Stadt Kiruna 250 Kilometer nördlich des Polarkreises vorgesehen. Dort will sich Steinmeier einen Weltraumbahnhof für Forschungsraketen und -ballons ansehen. An thematischer Inspiration für eine zweite Amtszeit mangelt es nicht.