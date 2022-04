Von der Leyen in der Hölle von Butscha

Butscha. Reisen in Kriegsgebiete kennt Ursula von der Leyen aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin. Aber was sie im Kiewer Vorort Butscha sieht, ist auch für sie neu. Am Freitagnachmittag steht sie fassungslos vor 20 Leichen, jede in einen schwarzen Plastiksack verpackt, aufgereiht auf dem schlammigen Untergrund. Die toten Körper waren bis vor wenigen Stunden oder Tagen in einem Massengrab verscharrt. Jetzt versuchen Ermittler aufzuklären, was in der Kleinstadt passiert ist.

„Jetzt kann die ganze Welt das wahre Gesicht Russlands sehen“, sagt der uniformierte Mann, der von der Leyen über das Gelände führt. „Wir wussten jahrelang davon. Aber jetzt kann die ganze Welt bezeugen, was wir hier erleben mussten.“

Von der Leyen findet kaum Worte. Es werde die Wunden nicht heilen, sagt sie, aber: „Die ganze Welt trägt Trauer, nach allem, was hier passiert ist.“ In einer orthodoxen Kirche zündet sie zusammen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und dem slowakischen Ministerpräsidenten Eduard Heger Kerzen für die Opfer an. Von der Leyen ist die erste westliche Spitzenpolitikerin, die Butscha nach dem Massaker besucht, das vor einer Woche bekanntgeworden ist. Die Erwartungen sind entsprechend hoch in der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf stärkere Unterstützung durch den Westen. Sollte es kein „wirklich schmerzhaftes Sanktionspaket“ und keine Lieferung der von Kiew geforderten Waffen geben, werde Russland dies als „Erlaubnis zum Vormarsch“ sehen, warnt er vor der Ankunft von der Leyens. Sein Außenminister Dmytro Kuleba sagte am Vortag als Gast beim Nato-Außenministertreffen: „Entweder Sie helfen uns jetzt, und ich spreche von Tagen, nicht von Wochen, oder Ihre Hilfe wird zu spät kommen.“

Noch während von der Leyen auf dem Weg ist, wird ein Raketenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Stadt Kramatorsk bekannt. Nach offiziellen Angaben sterben 50 Menschen, unter ihnen 5 Kinder. Sie wollten in Züge einsteigen, um in sicherere Gebiete zu fahren.

Von der Leyen weiß all das. Und sie demonstriert große Solidarität mit der Ukraine. Der Besuch in Butscha solle ein „deutliches Zeichen“ an das tapfere ukrainische Volk sein, dass man an seiner Seite stehe und es wo immer möglich unterstütze. Natürlich zählt von der Leyen auch auf, was die EU bereits für die Ukraine tue: Waffen für die Armee; Sanktionen, die Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen sollen; Hilfe für Flüchtlinge.

Und dann ist das noch die große Frage nach dem EU-Beitritt der Ukraine. Von der Leyen will den Ukrainern Hoffnung machen – kann zugleich aber kaum konkrete Zusagen machen. Sie werde mit Regierungschef Denys Schmyhal und Präsident Selenskyj an dem Beitrittsprozess arbeiten, sagt sie. Entscheiden kann von der Leyen in der Sache ohnehin kaum etwas. Ihre Behörde prüft zwar gerade mit Hochdruck den Antrag der Ukraine. Entscheidungen liegen danach jedoch bei den 27 EU-Staaten – und müssen einstimmig getroffen werden. dpa

