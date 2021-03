Berlin. Ist die Pandemie in vier Monaten besiegt? Führende Mediziner schüren Hoffnung auf eine rasche Rückkehr zur Normalität – und erhalten Unterstützung von Ursula von der Leyen.

Die EU-Kommissionspräsidentin erwartet nämlich deutlich mehr Impfstoff ab nächstem Monat. „Ab April könnten sich die Mengen nach den Plänen der Hersteller noch mal verdoppeln, auch weil weitere Impfstoffe vor der Zulassung stehen“, sagte sie der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Sie rechne EU-weit „im zweiten Quartal im Schnitt mit rund 100 Millionen Dosen pro Monat, insgesamt 300 Millionen bis Ende Juni“. Den Zeitungen zufolge würde das für Deutschland etwa 20 Millionen Dosen im Monat bedeuten.

Auch wichtige Intensivmediziner halten ein baldiges Ende der Pandemie für realistisch. Wenn sich alle an die Regeln hielten und sich das Impftempo beschleunige, werde die Pandemie möglicherweise schon im Hochsommer besiegt sein, sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), unserer Redaktion. „Wenn wir alle in den kommenden Monaten noch diszipliniert bleiben, wir beim Impfen ordentlich Gas geben und damit die dritte Welle keine Möglichkeit hat, sich aufzubauen, dann werden wir die Pandemie bis Ende September besiegt haben – das zeigen unsere Prognoserechnungen“, so Marx. Er sei sehr hoffnungsvoll. „Es ist sogar gut möglich, dass wir schon im Hochsommer so weit sind.“

Marx begründete seine Zuversicht vor allem mit der Wirkung der Impfstoffe: „Die Daten, die wir aus Israel haben, zeigen mit großer Sicherheit, dass Geimpfte selbst nicht mehr infiziert sind und auch andere nicht mehr infizieren können.“ Optimal sei es, wenn sich bis zum Sommer 80 Prozent der Bürger impfen ließen. Möglich sei das: Er rechne damit, dass bis zum Sommer auch Impfstoffe für Kinder und Jugendliche verfügbar seien.

Mit Blick auf die Impfstoffversorgung hat der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, die EU aufgerufen, eigene Interessen im Blick zu behalten. „Weltweit ist Europa eine der am stärksten betroffenen Regionen, was die Todesfälle und Infektionen angeht, und dennoch sind wir derzeit der größte Impfstoffexporteur“, sagte Weber dieser Redaktion. „Es geht nicht um Europe first. Aber auch die EU muss ihre Bürger selbstverständlich in dieser Pandemie schützen.“ Italien hatte gemeinsam mit der EU-Kommission die Lieferung von 250 000 Dosen Impfstoff von Astrazeneca an Australien blockiert.

Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie hat Kanzleramtschef Helge Braun unterdessen die Schaffung einer zivilen Reserve zur Unterstützung staatlicher Behörden in Krisenlagen vorgeschlagen. „Wir brauchen geschulte Helfer aus der breiten Bevölkerung. Eine Art zivile Reserve“, sagte der CDU-Politiker. ZRB/dpa