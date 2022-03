Vitali Klitschko in großer Sorge

Kiew. Am 20. Kriegstag hat die russische Armee ihre Angriffe noch einmal verschärft. Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sollen am Dienstag vier Menschen getötet worden sein. Darüber hinaus sei ein Feuer in einem 16-stöckigen Wohnhaus ausgebrochen, so Bürgermeister Vitali Klitschko. In Kiew gilt ab Dienstagabend eine 35-stündige Ausgangssperre. Klitschko sprach auf dem Messengerdienst Telegram von einem „schwierigen und gefährlichen Moment“ für Kiew. „Nach draußen zu gehen, ist nur erlaubt, um zu den Schutzräumen zu gehen.“

In der eingekesselten Stadt Mariupol im Süden des Landes ist die Lage besonders prekär. Nach Informationen der Nichtregierungsorganisation Media Human Rights Initiative auf Facebook sollen russische Soldaten die Belegschaft und Patienten eines Krankenhauses als Geiseln genommen haben. Niemandem werde erlaubt, das Krankenhaus zu verlassen. Überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht. Die russischen Soldaten sollen gedroht haben, auf Zivilisten zu schießen, falls diese die Flucht riskierten, schreibt die Organisation.

Evakuierung geglückt

Auch die Blockade der Stadt wird zunehmend zu einem Problem. Ein Versorgungskonvoi mit Hilfsgütern stecke im etwa 70 Kilometer entfernten Berdjansk fest, sagte Vizeministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Dafür glückte erstmals die Evakuierung einer größeren Zahl von Zivilisten mit ihren Autos. Doch reichten die privaten Autos der Einwohner nicht aus, um alle in Sicherheit zu bringen, so Wereschtschuk. Es müssten auch Busse durchgelassen werden, forderte sie. Angeblich konnten etwa 2000 Autos die Hafenstadt im Südosten der Ukraine verlassen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind mindestens vier Reporter getötet und mehr als 30 verletzt worden. Außer dem US-Journalisten Brent Renaud seien die ukrainischen Reporter Wiktor Dudar und Jewhen Sakun durch russischen Beschuss ums Leben gekommen, schrieb die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, am Dienstag bei Telegram. Der US-Sender Fox News teilte am Dienstag mit, der Kameramann und Fotograf Pierre Zakrzewski sei nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ums Leben gekommen. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

„Die russischen Besatzer kämpfen gegen eine objektive Berichterstattung ihrer Kriegsverbrechen in der Ukraine, sie töten und beschießen Journalisten“, behauptete Denisowa. Reporter Dudar sei in der Nähe der südukrainischen Großstadt Mykolajiw getötet worden, Kameramann Sakun durch einen Raketenangriff in Kiew. Auch auf ausländische Reporter sei gezielt gefeuert worden. Dabei seien mehrere Journalisten verletzt worden, darunter ein Schweizer und zwei Dänen. Eine Crew des britischen Senders Sky News hatte selbst gefilmt, wie sie in Butscha nordwestlich von Kiew beschossen wurde. Dabei wurde Reporter Stuart Ramsay verletzt.

Wie Fox News weiter mitteilte, war Zakrzewski am Montag mit dem Korrespondenten Benjamin Hall in Horenka unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug unter Beschuss geriet. Hall sei dabei verletzt worden und werde nun weiter im Krankenhaus behandelt. (mit dpa )