Vier Wochen nach der Flut: Einsatz geht weiter

Schuld/Düsseldorf. Mit einem Hammer schlägt Tim Himmes Putz von den immer noch feuchten Wänden seines Hauses. „Ich hoffe, dass ich bis Weihnachten mit dem Wohnzimmer fertig bin“, sagt der Schausteller in seinem schwer beschädigten Haus im Ahrtal. 133 Menschen sind dort laut Polizei bei der Flut nach Starkregen am 14. und 15. Juli ums Leben gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch immer verwüstet: der kleine Ort Schuld im Ahrtal. © dpa

Wie sieht es rund einen Monat später in dem einst so idyllischen Touristen- und Rotweingebiet aus, das von der nächtliche Flutwelle großenteils unter Wasser gesetzt wurde? „Wir haben noch kein fließendes Wasser, deshalb duschen wir nebenan in unserem Wohnwagen“, sagt Himmes in dem Dorf Schuld an der Ahr. „Unser Kinderkarussell haben wir noch. Aber unsere Bude mit Tombola und unsere Autos sind weggeschwommen.“ Den Helfern sei er dankbar. Auch für eine staatliche Soforthilfe in vierstelliger Höhe.

650 000 Liter Heizöl abgepumpt

Die Bundesregierung will nach einem Medienbericht noch in diesem Jahr 16 von insgesamt 30 Milliarden Euro Fluthilfe auszahlen. Eine Staatssekretärsrunde der beteiligten Ministerien habe sich am Donnerstag auf wichtige Details geeinigt, berichtete der „Spiegel“.

Es habe sich schon viel getan, sagt Katharina Kläsgen, Mitarbeiterin in einem provisorischen Bürgerbüro in einem weißen Zelt vor der Dorfkirche. „Aber es wird noch Jahre dauern, bis Schuld wieder so schön ist wie vorher. Dazu ist zu viel Infrastruktur kaputt gegangen.“ Noch immer sind Bundeswehr, Technisches Hilfswerk (THW), Feuerwehr, Polizei, geschädigte Anwohner und private Helfer im Einsatz. Unrat, umgestürzte Bäume, leere Heizöltanks und teils zerstörte Autos stapeln sich übereinander. Viele Straßen sind verschmutzt, andere kaputt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das THW hat nach eigenen Worten anfangs rund 3000 Kräfte im Ahrtal zusammengezogen. Jetzt seien es noch etwa 1500. THW-Sprecher Michael Walsdorf sagt: „Wir bleiben erst mal bis Ende September, dann sehen wir weiter.“ 650 000 Liter Heizöl habe das THW schon abgepumpt. Und verschlammte Straßen voller Unrat freigeräumt.

Im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen ist die Lage nach vier Wochen laut Angaben eines Kreissprechers „diffus“: An einigen Orten hätten die größten Schäden behoben werden können, in anderen Gebieten wie Bad Münstereifel oder Schleiden-Gemünd gebe es aber noch sehr große Baustellen. In einigen Ortsteilen rund um Bad Münstereifel müsse noch Trinkwasser abgekocht werden. Mehr als die Hälfte der in NRW bei der Katastrophe gestorbenen 47 Menschen entfallen auf diesen westlich von Bonn in der Eifel gelegenen Kreis. dpa