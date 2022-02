Viele Länder beginnen mit Lockerungen

Berlin. Maske weg und auf ins Getümmel – was derzeit in Deutschland nur schwer vorstellbar ist, ist in Dänemark schon Realität. Und auch in anderen Ländern Europas heißt es, Stück für Stück zurück zur (alten) Normalität. Doch längst nicht bei allen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dänemark: Als eines der ersten Länder Europas hat sich Dänemark von praktisch allen Beschränkungen verabschiedet. Die Kopenhagener Innenstadt ist seitdem masken- und beschränkungsfrei. Dabei liegen die Neuinfektionszahlen seit Wochen auf einem überaus hohen Niveau. Wie das zusammenpasst? Dank milderer Krankheitsverläufe bei Omikron-Infektionen und hohen Impfzahlen ist die befürchtet angespannte Lage auf den dänischen Intensivstationen ausgeblieben.

Großbritannien: Vor den Theken in englischen Pubs herrscht Gedränge, Masken sind nur vereinzelt zu sehen. Auch auf der Insel lässt sich leicht vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Im Gegenteil: Großbritannien zählt Tag für Tag 80 000 bis 100 000 neue Corona-Fälle. Seit Ende Januar sind in England die wenigen noch geltenden Maßnahmen ausgelaufen und auch die anderen Landesteile genießen wieder größere Freiheiten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Italien: Nachdem auch in Italien die Infektionszahlen in die Höhe schnellten, wächst dort der Optimismus. Das liegt daran, dass die Krankenhäuser noch weit davon entfernt sind, überfüllt zu sein. Die Politiker erwägen ein Ende des Ausnahmezustands und vieler Maßnahmen. Die Maskenpflicht auch im Freien dürfte etwa Ende nächster Woche auslaufen. Italien koppelt jedoch alle Öffnungsschritte an die Impfungen.

Frankreich: Auch in Frankreich weichen Beschränkungen. Ohnehin fühlt sich die Lage vor Ort – trotz hoher Inzidenzwerte knapp unter 4000 – weitaus entspannter an als noch im Sommer. Während die Regierung damals nicht müde wurde, den Ernst der Lage zu betonen, kommen nun die Lockerungen. So wird die Homeoffice-Pflicht nach nur vier Wochen in eine Empfehlung umgewandelt man verabschiedet sich von der Maskenpflicht im Freien. Auch die Obergrenzen für Sport und Kultur sind teils wieder Geschichte und Mitte Februar kann es mit der Wiedereröffnung der Clubs wieder richtig rund gehen.

Niederlande: In den Niederlanden wachsen die Wut und das Unverständnis. Im Januar endete zwar der harte Lockdown, alles ist im Prinzip wieder (bis 22 Uhr) geöffnet. Doch die Niederländer fordern: ein Ende aller Maßnahmen. Sie halten sich sowieso nicht streng an die Regeln. Kontrollen oder sogar Bußbescheide gibt es kaum. Zwar werden täglich Höchstwerte bei den Neuinfektionen gemeldet, doch die Patientenzahlen in Krankenhäusern nehmen nur leicht zu. Wegen der Quarantäne-Regeln gibt es jedoch riesige Personalausfälle.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Österreich: Bei den Österreichern sorgt die Corona-Politik für Verwirrung. Einerseits kommt die allgemeine Impfpflicht, andererseits können auch getestete Ungeimpfte ab 19. Februar wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Auch die Tourismusbranche ist mit Regeln konfrontiert, die nicht schlüssig erscheinen: Der Grüne Pass gilt bei der Einreise für Zweifach-Geimpfte 270 Tage, beim Einchecken im Hotel nur 180 Tage. Mit Blick auf geplante Lockerungen herrscht jedoch Erleichterung. So verschiebt sich am 5. Februar die Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr. Lokal-, Theater- und Kinobesuche sind dann wieder einfacher möglich. dpa