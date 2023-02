Viele Konflikte: Hier hakt es bei der Ampel

Persönlich, so ist von Ampel-Vertretern immer wieder zu hören, verstehe man sich sehr gut. Inhaltlich liegen die Koalitionspartner aber bei einer Reihe von Themen weit auseinander. Nach der für sie enttäuschenden Wahl in Berlin will die FDP deutlicher Spuren in den Beschlüssen der Koalition hinterlassen. SPD und Grüne hoffen, dass dies die Zusammenarbeit in der Regierung nicht erschwert.

