Viele Frauen trotzen den Taliban

Dubai/Kabul. „Die vergangenen 20 Jahre habe ich studiert und für eine bessere Zukunft gearbeitet“, sagt Azita Nazimi. „Ich werde nicht zulassen, dass all diese Erfolge verlorengehen.“ Die afghanische Journalistin erinnert sich im Gespräch mit dem TV-Sender Tolo News noch zu gut, wie es beim letzten Mal war, als die Taliban in den 90er Jahren in Afghanistan an der Macht waren. Sie durfte wie viele andere Mädchen nicht mehr zur Schule gehen. Zwar geben die Taliban sich diesmal weniger radikal als vor 20 Jahren. So erlauben sie Studentinnen an den Universitäten, so lange sie einen Nikab tragen und von den Männern mindestens durch einen Vorhang getrennt werden. Doch gegen Frauenproteste gingen die neuen Machthaber schnell sehr entschieden vor – mit Tränengas und Elektroschockern.

„Purda“ nimmt Freiheiten

Jenseits der Großstädte leben afghanische Frauen in einer anderen Realität: Zwangsverheiratung, Kinderehen und der Verkauf an ältere Männer sind alltäglich. In Afghanistans tief patriarchalischer Gesellschaft diktiert die „Purda“ den Alltag, eine strenge Trennung der Geschlechter, die Frauen ins Haus verbannt und ihnen den Ausgang nur mit einem männlichen Familienmitglied erlaubt. Dazu kommen Gewalt, Vergewaltigungen, Misshandlungen und sogenannte Ehrenmorde.

Doch nun treffen die neuen Herren von Kabul auf urbane Frauen, die fast 20 Jahre lang deutlich mehr Freiheiten genossen haben. Westliche Hilfsorganisationen brachten afghanischen Mädchen Skateboard-Fahren bei, organisierten Frauenfußballvereine, förderten Mädchenchöre an Schulen, unterstützten coole Graffiti-Malerinnen, Robotics-Erfinderinnen, Bowling-Bahn-Inhaberinnen und andere Projekte. Es gibt viele Frauen in Afghanistan, die nicht in die 1990er Jahre zurück wollen. Es wird schwer sein, sie zum Verstummen zu bringen. epd