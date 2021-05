Mannheim. Grüne: Regierungsfähigkeit

Politbarometer Vom 18.05. bis 20.05.2021 hat die Forschungsgruppe Wahlen 1.229 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Nächstes bundesweites Politbarometer: Donnerstag, der 10.06.2021.

Auch wenn die Zweifel deutlich überwiegen, ist das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit der Grünen sichtbar gewachsen: Nach 33% vor einem halben Jahr (Nov-II ´20) trauen es jetzt 44% Deutschen den Grünen zu, die Bundesregierung zu führen und den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin zu stellen. Noch 54% (Nov-II ´19: 64%) sind skeptisch, wobei diese Einordnung – neben politischen Präferenzen – auch mit dem formalen Bildungsniveau zusammenhängt: Während unter Befragten mit niedrigeren Schulabschlüssen das Misstrauen klar überwiegt, haben klare Mehrheiten mit Abitur oder Hochschulabschluss mehrheitlich Vertrauen in die Regierungsfähigkeit der Grünen.

Gewünschte/r Bundeskanzler/in

Nur wenig Bewegung gibt es in der K-Frage zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock: In diesem Duell möchten unverändert 46% (Mai-I: 46%) aller Befragten lieber den Unionskandidaten als Bundeskanzler, 42% (Mai-I: 44%) bevorzugen die Kandidatin der Grünen. Im Unionslager sprechen sich 75% für Laschet aus, bei den Anhängern der Grünen sind 94% für Baerbock. Und während Baerbock bei allen unter 35-Jährigen klar vor Laschet liegt, wird dieser von den älteren Deutschen mehrheitlich favorisiert. Im Westen liegt Laschet lediglich einen Prozentpunkt vor Baerbock, im Osten beträgt sein Vorsprung dagegen sehr deutliche 19 Punkte.

Im Duell Laschet versus Scholz behält der SPD-Kandidat seinen knappen Vorsprung: Hier favorisieren 41% (Mai-I: 43%) Armin Laschet und 45% (Mai-I: 46%) Olaf Scholz. Schließlich die Konstellation Scholz versus Baerbock: Vor diese Entscheidung gestellt, hätten 48% (Mai-I: 45%) lieber den SPD-Kandidaten als Regierungschef, 41% (Mai-I: 43%) sind dann für die Kandidatin der Grünen.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Nach einem positiven Trend zu Monatsbeginn haben jetzt fünf der zehn – nach Meinung der Deutschen – wichtigsten Politikerinnen und Politiker Imageverluste. Besonders deutlich sind diese Einbußen Mitte Mai bei Annalena Baerbock, die beim Ansehen nach gewachsener Polarisierung auf ihren bislang schwächsten Wert abrutscht. Im Detail überzeugt Baerbock die Grünen-Anhänger unverändert stark, im Unions- und FDP-Lager wird sie jetzt deutlich kritischer gesehen. Armin Laschet polarisiert insgesamt weniger, kann in der CDU/CSU-Anhängerschaft aber nur mäßig überzeugen. Die Positionen und Werte im Detail: Am Ende des Rankings liegen – bei Differenzen im Hundertstelbereich – mit jeweils 0,1 auf der +5/-5-Skala (sehr hohes bis sehr niedriges Ansehen) Christian Lindner und Sahra Wagenknecht. Platz acht für Armin Laschet (0,2), auf Rang sieben liegt Jens Spahn (0,3) und auf Rang sechs Annalena Baerbock (0,5). Platz fünf geht an Olaf Scholz (0,9), davor Robert Habeck (1,0). Das obere Drittel ist bei den Positionen unverändert: Markus Söder (1,2) bleibt im Ranking Dritter, Zweiter ist Winfried Kretschmann (1,8) und Angela Merkel (2,1) hält wie gewohnt die Spitzenposition.

