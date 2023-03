Verständnis für „Kleber“

Berlin. Die von einigen Städten getroffenen Vereinbarungen zum Stopp von Protesten der Klimagruppe Letzte Generation trifft bei einer Mehrheit in Deutschland auf Zustimmung. Im ZDF-„Politbarometer“ der in Mannheim ansässigen Forschungsgruppe Wahlen begrüßten 55 Prozent solche Vereinbarungen, 41 Prozent halten sie für nicht richtig, wie der Sender am Freitag mitteilte.

Hannover, Marburg und Tübingen hatten sich hinter Ziele der Klimagruppe gestellt und damit erreicht, dass die Letzte Generation dort ihre Proteste beendet. Am skeptischsten sehen dies laut Politbarometer die Anhänger der AfD: 86 Prozent äußerten sich in der Umfrage ablehnend. Bei den Anhängern von CDU/CSU waren es 57 Prozent, bei jenen der FDP 51 Prozent. Befragte unter 35 Jahren stimmten mit 66 Prozent weit öfter solchen Absprachen mit der Letzten Generation zu als ältere. Insgesamt finden 80 Prozent der Befragten, dass illegale Aktionen von Klimaaktivisten wie die Blockaden von Hauptverkehrsstraßen zu weit gehen, 18 Prozent sehen das nicht so.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es im Vergleich zur Politbarometer-Projektion von Anfang März nur geringfügige Veränderungen: Die SPD käme weiterhin auf 21 Prozent, die CDU/CSU auf 29 Prozent. Die Grünen könnten sich um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent verbessern, die FDP würde unverändert 5 Prozent erreichen. Die AfD verschlechterte sich um einen Zähler auf 14 Prozent und die Linke erhielte weiterhin 5 Prozent. Alle anderen Parteien bekämen zusammen 7 Prozent. Damit hätte die Ampel-Koalition weiterhin keine parlamentarische Mehrheit. Reichen würde es für Schwarz-Rot und Schwarz-Grün. dpa