Verkehr Volker Wissing

Sein Ticket in das Kabinett war die erfolgreiche Rolle als Generalsekretär der Liberalen. Der in Landau (Pfalz) geborene Jurist hat als Ex-Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz gleichzeitig Erfahrung mit dem Regieren – und den Sozialdemokraten. Politisch steht er als liberaler Finanz-Experte für weniger Staat beim Griff in die Taschen der Bürger. Wissing ist Weinliebhaber und kennt sich exzellent in den Weinbergen und Kellern des Familienweingutes aus. Jahrelang spielte der 51-Jährige bei Gottesdiensten als Organist die Kirchenorgel. Wissing ist verheiratet und hat eine Tochter.

