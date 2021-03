Berlin. Alexander Gauland dürfte sich bestätigt fühlen: Als Ende 2020 die AfD, wieder einmal, öffentlich mit sich selbst über Kreuz lag in der Frage, wie mit der Bedrohung durch den Verfassungsschutz umzugehen sei, machte der Fraktionschef und Ehrenvorsitzende der Partei eine Prognose: Die AfD, sagte Gauland damals, werde einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz „nicht entgehen“. Er sollte recht behalten: Seit Mittwoch ist bekannt, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, informierte in einer Videoschalte am Mittwochmorgen die Landesämter, dass die Behörde in Köln die AfD nun als „Verdachtsfall“ einstuft. Mehrere Medien hatten zuerst über die Einstufung berichtet.

Es ist das vorläufige Ende einer langen Hängepartie zwischen den Verfassungsschützern und der Rechtsaußenpartei. Die Behörde hatte die AfD schon seit 2019 als „Prüffall“ wegen möglicher extremistischer Bestrebungen behandelt. In den zwei Jahren seitdem hat der Dienst viel Material über die Partei gesammelt, ein 1000-seitiges Gutachten soll nun die Grundlage für die Einstufung sein.

Der Verdachtsfall ist in der Logik des Verfassungsschutzes die nächste Stufe nach dem Prüffall: Dem Amt stehen dann andere, auch nachrichtendienstliche Mittel zur Verfügung, um Hinweisen auf extremistische Bestrebungen nachzugehen. Möglich ist damit auch der Einsatz von V-Leuten und Kommunikationsüberwachung, nur Abgeordnete und Kandidaten für die anstehenden Wahlen sind ausgenommen. Mehrere Landesverbände der Partei sind bereits als Verdachtsfall eingestuft.

Um so gravierende Eingriffe zu rechtfertigen, muss der Geheimdienst „hinreichend gewichtige Anhaltspunkte“ für eine „verfassungsfeindliche Ausrichtung“ vorlegen können. Zum einen müssen Verstöße in Programmatik und Praxis gegen die Menschenwürde und das Demokratieprinzip dokumentiert sein. Vorfälle wie jener im November, als „Gäste“ der AfD-Fraktion auf den Gängen des Bundestags Politiker und Politikerinnen anderer Parteien bedrängten, dürften da zu Buche schlagen.

Zum anderen muss klar sein, dass es nicht um Einzelstimmen geht. Deswegen hatte das Kölner Bundesamt den letzten AfD-Bundesparteitag abgewartet, wo sich der Eindruck bestätigte, dass der offiziell aufgelöste, radikale „Flügel“ um Björn Höcke noch immer einen prägenden Einfluss auf die Gesamtpartei hat.

Die AfD reagierte erwartbar: mit dem Vorwurf, der Verfassungsschutz sei politisch instrumentalisiert, und der Ankündigung von juristischen Schritten gegen die Einstufung. Angesichts von sechs Landtagswahlen in diesem Jahr und der Bundestagswahl im September fürchtet die Partei das Stigma, das mit einer Beobachtung einhergeht.

Anhängerinnen und Anhänger könnten sich abwenden, vor allem jene, die im öffentlichen Dienst arbeiten und von denen ein besonderes Treueverhältnis zur Verfassung erwartet wird. Die Parteichefs Jörg Meuthen und Tino Chrupalla warfen der Behörde deshalb vor, ihr Wort gebrochen zu haben. Die AfD hatte im Januar, als die Beobachtung sich abzeichnete, vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen die Einstufung und ihre Bekanntmachung geklagt. Der Verfassungsschutz hatte dem Gericht gegenüber damals zugesagt, sich nicht zu einer Beobachtung zu äußern, während das Verfahren läuft. Diese Zusage sieht die AfD jetzt verletzt.

Vor allem für Meuthen ist die Entscheidung eine Niederlage: Er hatte in den letzten Monaten versucht, die Vertreter des extrem rechten Randes aus der Partei zu drängen, um so einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Um seinen Kurs durchzusetzen, hatte der AfD-Vorsitzende auf dem Parteitag Ende vergangenen Jahres den offenen Kampf mit dem „Flügel“ und seinen Anhängern gesucht. Die ohnehin angespannte innerparteiliche Lage dürfte für ihn jetzt noch ungemütlicher werden.

Sticheleien gegen Meuthen

Auf Twitter stichelte am Mittwoch der Bundestagsabgeordnete Roland Hartwig gegen den Parteichef: Ob Meuthen von „diesem offensichtlich politisch instrumentalisierten Verfassungsschutz“ wirklich etwas anderes erwartet habe? Hartwig war Leiter der parteiinternen „Arbeitsgruppe Verfassungsschutz“, die Strategien gegen die Beobachtung entwickeln sollte – bis er auf Betreiben Meuthens ersetzt wurde. Der Parteichef keilte sofort zurück: Jetzt habe man die Situation, „die einige in der Partei förmlich herbeigesehnt, vor allem aber herbeigeredet haben“.

Sollte sich der „Verdachtsfall“ bestätigen, gibt es noch eine weitere Stufe in der Einschätzung durch den Verfassungsschutz: die „gesichert extremistische Bestrebung“. Der „Flügel“ bekam diesen Stempel. Kurz darauf löste er sich offiziell auf.