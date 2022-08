Verbände fordern „Sozialgipfel“

Berlin. Mehrere große Sozialverbände haben wegen der hohen Inflation an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appelliert, schnell einen „Sozialgipfel“ einzuberufen. „Angesichts steigender Preise für Energie und Lebensmittel sowie den Folgen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges haben mittlerweile viele Menschen in Deutschland Angst vor der Zukunft“, heißt es nach Mitteilungen vom Freitag in einem gemeinsamen Brief. „Sie wissen nicht, wie sie die höheren Rechnungen für Strom, Gas und Öl bezahlen und wie sie durch Herbst und Winter kommen sollen.“

Hinter dem Appell stehen die Sozialverbände VdK und SoVD, der Deutschen Mieterbund und die Tafel Deutschland. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Die Regierung habe zwar ein weiteres Entlastungspaket angekündigt und bei der sogenannten konzertierten Aktion mit Arbeitgebern und Gewerkschaften gesprochen. Doch mit „den wirklich Betroffenen und ihren Vertreterinnen und Vertretern“ sei bislang nicht geredet worden, kritisierten die Verbände.

Die Ursula sagte der „Bild“: „Wir fordern den Bundeskanzler auf, die Ängste und Nöte der Menschen wirklich ernst zu nehmen, sich stärker für die Belange der Betroffenen einzusetzen.“ Der Tafel-Vorsitzende Jochen Brühl sieht Deutschland „längst in einer akuten Notsituation“: „Über zwei Millionen Menschen suchen derzeit regelmäßig Unterstützung bei den Tafeln, das sind so viele wie nie zuvor“, erklärte er. Das Geld der ersten beiden Entlastungspakete komme bei den Betroffenen nicht an. Konkret fordern die Verbände unter anderem höhere Regelsätze für die Grundsicherung, eine 300-Euro-Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentner, eine zügige Wohngeldreform und außerdem einen dauerhaften Heizkostenzuschuss für Haushalte mit wenig Einkommen. SoVD-VizepräsidentinEngelen-Keferdpa