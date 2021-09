Urteil gegen Sarkozy in Prozess um Wahlkampfkosten erwartet

Nicolas Sarkozy (M) kommt am 15. Juni 2021 in einem Pariser Gerichtsgebäude an. Im Prozess gegen den früheren französischen Präsidenten wegen mutmaßlich überhöhter Wahlkampfkosten wird heute ein Urteil erwartet. Foto: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

© Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa