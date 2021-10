In den ersten Bundesländern beginnen am Wochenende die Herbstferien. Vor der dunklen Jahreszeit noch mal in die Sonne, trotz Corona? In den klassischen europäischen Reisezielen ist die Lage meist recht entspannt, Einschränkungen gibt es aber fast überall. Zur Einreise reicht meist ein Negativ-Test oder ein Corona-Impfpass. Alle Reiserückkehrer müssen in Deutschland einen Corona-Test, eine

...