Unterstützung bei Agrarexporten

Kiew. Bei anhaltend schweren Kämpfen im Osten der Ukraine sind die russischen Truppen nach Angaben aus Kiew weiter vorgerückt. Wie der ukrainische Generalstab mitteilte, liegen die neu eingenommenen Ortschaften nur etwa zehn Kilometer südwestlich des Verkehrsknotenpunkts Bachmut. Die Russen könnten nun bald Nachschubwege für das wichtige Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk abschneiden. Gleich zwei Bundesminister – Cem Özdemir und Karl Lauterbach – besuchten am Freitag das angegriffene Land und versprachen Hilfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kämpfe um die strategisch wichtige Großstadt Sjewjerodonezk verliefen nach ukrainischen Angaben ohne größere Veränderungen. Die russischen Truppen versuchten „weiter erfolglos“, die volle Kontrolle über das Verwaltungszentrum der Region Luhansk zu gewinnen, teilte der Generalstab mit. Auch bei anderen Gefechten rund um die Stadt seien die Angreifer zurückgeworfen worden.

Die prorussischen Separatisten meldeten dagegen, die Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk sei umzingelt worden. „Alle Fluchtwege sind für sie abgeschnitten“, schrieb der Botschafter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk in Moskau, Rodion Miroschnik, auf Telegram. Er räumte die Möglichkeit ein, dass sich auf dem Gelände weiter auch Zivilisten aufhalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Bundesregierung hält sich trotz ukrainischer Forderungen nach mehr Klarheit zu den Lieferfristen der zugesagten Waffensysteme weiter bedeckt. Aus organisatorischen Gründen und wegen Sicherheitsfragen sei es heikel, über Zeitpläne zu sprechen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte der Ukraine bei seinem Besuch Unterstützung bei der Versorgung Schwerverletzter zu. „Die Ukraine braucht humanitäre Hilfe genauso dringend wie militärische Unterstützung“, sagte er im westukrainischen Lwiw. Aufgebaut werden sollen Traumazentren für Verletzte sowie Container-Werkstätten zur Herstellung von Prothesen.

Bundesagrarminister Cem Özdemir sicherte der Ukraine Hilfe zum Aufrechterhalten der Landwirtschaft und von Exporten trotz des Krieges zu. Als konkrete Hilfen kündigte Özdemir unter anderem 500 000 Euro zum Ausbau von Laborkapazitäten in Ismajil an der Grenze zu Rumänien an, um die Abfertigung von Agrarexporten zu beschleunigen. Zudem will Deutschland fünf Millionen Euro für Tierarzneimittel bereitstellen. dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3