Bauhaus organisiert verschiedene Güter im Wert von 100 000 Euro als Soforthilfe für das Krisengebiet in der Türkei und in Syrien. Zusätzlich stellt das Unternehmen einen Hilfskonvoi mit Artikeln wie Stromerzeuger und Heizgeräte zusammen, die kommende Woche mit Sattelschleppern in die Türkei transportiert werden sollen.

BASF hat 500 000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz gespendet, um die

...