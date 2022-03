Die Tankstellenrechnung ist derzeit ein Schock. Aber: Das ist unser Preis des Krieges. Es ist der Preis für die Solidarität mit der Ukraine, der sich aus den Sanktionen und den Drohungen eines Lieferstopps für Öl und Gas ergibt. Und so bitter die Rechnung auch ist: Was ist es für ein Preis verglichen mit dem, was die Menschen in Mariupol, wo Putin selbst vor der Bombardierung einer Geburtsklinik nicht zurückschreckte, was die Menschen in Kiew, die eingekesselt der russischen Invasion entgegensehen, derzeit bezahlen?

Deutschland hat sich entschieden, mit wirtschaftlicher Härte in den Krieg einzugreifen. Einen solchen Eingriff gibt es nicht umsonst. Er kostet: Geld. Wohlstand. Wachstum. Es ist der Beitrag eines jeden Einzelnen, um für Demokratie und Freiheit einzustehen.

An der Tankstelle wird nun sichtbar, was das konkret bedeutet. Die Aufgabe einer sozialen Marktwirtschaft ist es, denjenigen einen sozialen Ausgleich zu bieten, die solche Preise nicht zahlen können. Die Rufe nach einem Preisdeckel und einer Mehrwertsteuersenkung lösen nicht das Kernproblem: dass sich viele Menschen in Armut befinden. Hier sollte der Staat ansetzen – mit Zuschüssen für Menschen in der Grundsicherung, für Menschen mit geringer Rente und bei mittleren Einkommen durch einen Abbau der kalten Progression.

Das wäre ein verantwortungsvollerer Umgang mit Steuergeld, als auch diejenigen pauschal mit zu entlasten, für die der Preisanstieg lediglich ein großes Ärgernis ist.

Tobias Kisling