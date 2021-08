Union übt sich in Selbstmotivation

Berlin. Die Kundgebung mit den Granden der Unionsparteien am vergangenen Wochenende in Berlin war als Start in die heiße Wahlkampfphase von CDU und CSU gedacht. „Kämpfen“ lautete die zentrale Botschaft, sowohl in der Rede von Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet als auch beim CSU-Vorsitzenden Markus Söder. „Ich werde kämpfen mit allem, was ich kann“, rief Laschet. Söder machte deutlich, dass er „keinen Bock auf Opposition“ habe. Der bayerische Ministerpräsident betonte: „Es ist Zeit, endlich zu kämpfen.“ Der Wahlkampf der Union müsse „souverän und engagiert, sexy und solide“ sein.

Hat „keinen Bock auf Opposition“: CSU-Chef Markus Söder. © dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die ihren ersten Auftritt in der laufenden Kampagne der Union hatte, empfahl Laschet klar als ihren Nachfolger. Sie zeigte sich „zutiefst überzeugt“ davon, dass der derzeitige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen nach der Wahl Kanzler wird.

Doch schon kurz nach der kollektiven Selbstmotivation im Berliner Tempodrom dürften neue Zahlen die Aufbruchsstimmung bei CDU und CSU dämpfen. Denn fünf Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD die bislang führende Union in einer Umfrage des Insa-Instituts eingeholt. Im wöchentlichen Sonntagstrend für die „Bild am Sonntag“ verlor die Union drei Prozentpunkte und fällt mit 22 Prozent auf ihren niedrigsten je von Insa gemessenen Wert. Die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gewannen zwei Punkte hinzu. Damit lagen Union und SPD erstmals seit April 2017 in der Wählergunst wieder gleichauf. Die Grünen haben einen Punkt verloren und kommen auf 17 Prozent. Die FDP stieg um einen Punkt auf 13 Prozent, die AfD um einen Punkt auf zwölf Prozent. Die Linke blieb stabil bei sieben Prozent. Scholz würden laut Insa 34 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben direkt zum Kanzler wählen, wenn dies möglich wäre. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Laschet fiel derweil um drei Punkte auf zwölf Prozent und lag damit auf Platz drei hinter Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, die unverändert auf 13 Prozent kam. Für einen kraftvollen Start in den Endspurt sind das wenig ermutigende Werte. Diese wurden allerdings von Montag bis Freitag vergangener Woche ermittelt. Die Auftritte beim zentralen Wahlkampfstart waren somit noch nicht im Meinungsbild der Befragungsteilnehmer berücksichtigt. Scholz, der lachende Favorit in diesen Tagen, zeigte sich hochzufrieden. „Eine Kanzlerschaft von einem Sozialdemokraten ist jetzt sehr erreichbar geworden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Für ihn seien die Umfragewerte „sehr berührend, denn darin verbirgt sich ja auch eine wachsende Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zu mir als Person“. Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock sieht für ihre Partei angesichts der Umfragewerte für die Bundestagswahl alle Chancen offen. „Dieses Mal ist es richtig, richtig eng. Damit ist alles offen“, sagte Baerbock am Wochenende.