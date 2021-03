Berlin/Mannheim. Die Woche verbringt Ralph Brinkhaus damit, nach Dealern in den eigenen Reihen zu suchen. „Zweifelsfälle“ nennt er sie. Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag will wissen, ob sich neben Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) weitere Abgeordnete am Corona-Krisenmanagement bereichert haben. „Wir führen nicht nur Gespräche, sondern wir verlangen auch entsprechende Auskünfte.“ Zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr, als Masken Mangelware und zu überhöhten Preise verkauft wurden, ließ sich viel Geld verdienen. Nüßlein soll mehr als 600 000 Euro an Provisionen kassiert haben, Löbel 250 000 Euro.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner forderte Löbel auf, die erhaltene Provision zu spenden. „Das sollte für ihn eine Frage der Ehre und der tätigen Reue sein. Denn angeblich soll er seinen Abgeordnetenbriefbogen genutzt haben, um wirtschaftliche Vorteile bei diesem Geschäft zu erzielen“, sagte Lindner dieser Redaktion.

Lindner schlägt zudem vor, einen unabhängigen Sonderermittler einzusetzen, um die Arbeit der Ministerien zu prüfen. „Zum Beispiel ein ehemaliges Mitglied des Verfassungsgerichts könnte mit Akteneinsicht aufklären, ob bei den Beschaffungsvorhaben seit Beginn der Pandemie alles mit rechten Dingen zugegangen ist“, sagte Lindner. „Ein entsprechender Bericht könnte noch vor der Bundestagswahl alle Zweifel ausräumen.“ Der FDP-Chef sieht in der Affäre „keinerlei Verdachtsmomente“, dass auch Abgeordnete der Liberalen sich im Maskenhandel bereichert haben könnten. Es habe sich auch niemand offenbaren müssen, „nachdem wir darum gebeten hatten, etwaige Geschäftstätigkeit anzuzeigen“.

Die CDU/CSU kann sich da wohl nicht so sicher sein. Der „Spiegel“ weiß von fast zwei Dutzend Volksvertretern, die bei Deals hilfreich waren. Wie aus einem lecken Wasserhahn kann das Magazin einen Fall nach dem anderen tröpfeln lassen. Brinkhaus aber will wieder Herr des Geschehens werden. In einem Brief an die Abgeordneten (liegt dieser Redaktion vor) kündigen er und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Konsequenzen an: neben der Aufklärung strengere Pflichten zur Offenlegung von Nebentätigkeiten- und Einkünften sowie einen Verhaltenskodex. Ein Compliance-Beauftragter soll die Einhaltung der Maßnahmen sicherstellen.

Wer Abgeordneter sei, „muss sich dabei allein am Nutzen für das Gemeinwohl orientieren“. Zur Wahrheit gehöre es aber auch, „dass einige Mitglieder unserer Fraktion diesem moralisch-ethischen Anspruch nicht gerecht geworden sind“. Der geschäftsführende Vorstand wolle deshalb sicherstellen, „dass sich Vorgänge, wie wir sie in den letzten Wochen erfahren mussten, zukünftig nicht mehr ereignen können“.

Zum Verhaltenskodex werden keine Details genannt. Er solle „deutlich“ über das hinausgehen, „was rein rechtlich von Mitgliedern des Deutschen Bundestages erwartet wird“. Beide kündigen ein „Anforderungs- und Sanktionsregime“ an, das klar definiere, welches Verhalten mit der Fraktionsmitgliedschaft vereinbar sei. Man werde „umgehend Vorschläge unterbreiten, mit denen wir die Transparenz von Nebentätigkeiten erhöhen“.

Gefordert sind die Parteichefs und Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU, Bayern) und Armin Laschet (CDU, Nordrhein-Westfalen). Mit ihnen Namen verbindet sich ein Dualismus. Bisher ging es um das Corona-Krisenmanagement und um eine Kanzlerkandidatur. Unversehens kommt eine dritte Frage hinzu: Wer räumt am besten auf? Söder hat Nüßlein „parteiliche Konsequenzen“ angedroht. „Reinen Tisch“ könne der Parteifreund machen, wenn er die Provisionen spende und sein Mandat abgebe. Fraktionschef Brinkhaus hat „keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist“. Nüßlein hat die CSU verlassen, Löbel die CDU.