Die Führung der Union im Bundestag macht Ernst: Am Mittwoch verschickten Unionsfraktions-chef Ralph Brinkhaus und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, einen gemeinsamen Brief an alle Abgeordneten ihrer Fraktion, in dem sie eine Ehrenerklärung fordern.

Bis Freitag, 18 Uhr, sollen alle Unions-Parlamentarier schriftlich versichern, dass sie 2020 und 2021

...