Union mit schlechtestem Projektionswert jemals im Politbarometer

An dieser Stelle finden Sie normalerweise Umfragedaten zur politischen Stimmung. Wir bedauern sehr, dass wir bis zur Bundestagswahl auf die Veröffentlichung dieser Daten verzichten müssen. Seit kurzem ist Briefwahl möglich, Befragte könnten daher schon jetzt Angaben zu ihrer Briefwahlentscheidung machen. Nach Auffassung des Bundeswahlleiters ist das bereits als Veröffentlichung von Wählerbefragungen zu werten, die nach § 32 Absatz 2 BWG vor 18 Uhr am Wahlsonntag verboten ist.

Mit Umfragen können nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden. Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernten Wahltag sind nicht zulässig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die mit einer Vielzahl von Indikatoren gemessenen poli­tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Dieser errechneten Projektion liegen die Erkenntnisse über die langfristige, sozialstrukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuellen politischen Stimmung. Berücksichtigt wird dabei auch die fehlende Bekenntnisbereitschaft von den Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums.

Projektion: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre...

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, könnte die Union nach weiteren Verlusten nur noch mit 22% (-4) rechnen, ihr schlechtester Projektionswert jemals im Politbarometer. Die SPD würde ihren Aufwärtstrend fortsetzen und auf 22% (+3) kommen, ihr bestes Ergebnis seit fast vier Jahren. Die AfD bliebe bei 11% (+/-0), die FDP würde 10% (-1) erreichen, die Linke 6% (-1). Die Grünen könnten sich auf 20% (+1) verbessern, die Freien Wähler lägen bei 3% und alle sonstigen Parteien bei 6%. Damit hätten eine Deutschlandkoalition aus CDU/CSU, SPD und FDP, ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP, eine Ampelkoalition sowie Rot-Grün-Rot eine parlamentarische Mehrheit, für eine Fortsetzung der Großen Koalition und für Schwarz-Grün würde es nicht reichen.

Sicherheit der Wahlentscheidung

Dass diese Projektion nur eine Momentaufnahme vor der Bundestagswahl sein kann, zeigt sich an der großen Unsicherheit, die bei den Wahlberechtigten hinsichtlich ihrer Wahlentscheidung besteht. Aktuell geben zwar 52% (Aug-II 2017: 57%) der Befragten an, sie seien sicher, welcher Partei sie ihre Stimme geben werden, insgesamt 48% – und damit etwas mehr als vor vier Jahren (Aug-II 2017: 43%) – sind sich jedoch noch unsicher: Nach eigenen Angaben wissen 27% noch nicht, ob bzw. wen sie bei der Bundestagswahl wählen werden, weitere 21% stellen ihre aktuelle Parteipräferenz in Frage, darunter 27% mit aktueller CDU/CSU-Wahlabsicht, 26% mit SPD-, 11% mit AfD-, 23% mit FDP-, 16% mit Linken-, 39% mit Grünen- und 43% mit FW-Wahlabsicht.

Bundestagswahl: Vorentscheidung und Siegchancen

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für die allermeisten Befragten ist der Ausgang der Bundestagswahl vier Wochen vor dem Urnengang noch völlig offen: Nach 80% Ende Juli und 85% Anfang August sind nun 89% der Wahlberechtigten und Mehrheiten in allen parteipolitischen Lagern der Meinung, dass noch nicht klar sei, wer die Bundestagswahl am 26. September gewinnen wird. Lediglich 10% (Jul-II: 19%; Aug-I: 12%) halten das Rennen schon für entschieden.

Auf die vorgabenfreie Frage nach dem erwarteten Gewinner prognostizieren mit 35% aktuell deutlich weniger Befragte als noch vor vier und zwei Wochen einen Wahlsieg von CDU/CSU und Armin Laschet (Jul-II: 61%; Aug-I: 50%). Aufholen kann die SPD mit Olaf Scholz, die nun von 32% (Jul-II: 4%; Aug-I: 10%) als Ge-winner der Bundestagswahl genannt wird. 5% (Jul-II: 6%; Aug-I: 5%) rechnen damit, dass die Grünen mit Annalena Baerbock siegen werden, und 21% (Jul-II: 18%; Aug-I: 24%) trauen sich kein Urteil zu. In den verschiedenen Parteian-hängerschaften ist die Siegeszuversicht unterschiedlich stark ausgeprägt: Wäh-rend 59% der CDU/CSU-Anhänger/innen und 53% der SPD-Anhänger/innen von einem Wahlsieg ihrer jeweiligen Partei ausgehen, trifft das nur bei 12% der Grünen-Anhänger/innen zu.

Bewertung von Koalitionsmodellen

Bei der Bewertung theoretisch denkbarer Koalitionsmodelle jeweils unter Führung einer bestimmten Partei gibt es weiterhin keine Konstellation, die von einer Mehrheit der Befragten positiv gesehen wird. Auf die relativ größte Zustimmung treffen zwei Bündnisse unter SPD-Führung: Konkret fänden es 37% der Befragten gut, wenn es nach der Bundestagswahl zu einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kommen würde, 41% fänden das schlecht (egal: 16%). Ein rot-grün-rotes Bündnis wird ebenfalls von 37% befürwortet, aber von 47% abgelehnt (egal: 12%). Geringer fällt die Unterstützung für Koalitionsmodelle unter Führung der Union aus: Eine Deutschlandkoalition aus CDU/CSU, SPD und FDP wird von 28% der Befragten für gut und von 50% für schlecht befunden (egal: 18%), Schwarz-Grün stößt bei 27% (Jul-II: 32%) auf Zustimmung und bei 56% (Jul-II: 51%) auf Kritik (egal: 14%; Jul-II: 16%), eine Fortsetzung der Großen Koalition sehen 25% (Jul-II: 29%) positiv und 53% (Jul-II: 49%) negativ (egal: 19%; Jul-II: 20%). Weitere mögliche Koalitionsmodelle treffen auf noch größere Vorbehalte in der Bevölkerung: „Jamaika“ wird von 57% (Jul-II: 45%) der Befragten abgelehnt (gut: 24%; egal: 15%), Grün-Rot-Gelb von 61% (Jul-II: 64%) (gut: 24%; egal: 12%), Grün-Rot-Rot von 64% (Jul-II: 65%) (gut: 22%; egal: 11%) und ein Bündnis aus CDU/CSU und AfD von 80% (gut: 10%; egal: 6%). Die Anhängerschaft von CDU/CSU fände eine Deutschlandkoalition unter Unionsführung am besten, die Anhänger/innen von SPD und Grünen eine Ampelkoalition unter Führung der jeweils eigenen Partei.

Laschet, Scholz und Baerbock: Eignung als Bundeskanzler/in?

In der Frage, wer sich als Kanzler oder Kanzlerin eignet, setzt sich der Trend der letzten Wochen fort: Während das Vertrauen in Olaf Scholz kontinuierlich steigt, nehmen die Zweifel hinsichtlich der Kanzlereignung von Armin Laschet weiter zu. Annalena Baerbock stagniert auf niedrigem Niveau. Dass Armin Laschet Kanzler kann, meinen – nach 35% Ende Juli und 28% Anfang August – gegenwärtig nur noch 25% der Wahlberechtigten. 71% (Jul-II: 59%; Aug-I: 67%) trauen dem Spitzenkandidaten von CDU/CSU das höchste Regierungsamt nicht zu (weiß nicht: 4%). Im Gegensatz dazu hält eine Mehrheit von 65% (Jul-II: 54%; Aug-I: 59%) Olaf Scholz für kanzlertauglich, 30% (Jul-II: 40%; Aug-I: 33%) tun dies nicht (weiß nicht: 5%). Dass Annalena Baerbock das Zeug zur Kanzlerin hat, sagen 22% (Jul-II: 25%; Aug-I: 23%) der Befragten, während sie für 74% (Jul-II: 68%; Aug-I: 70%) die notwendigen Qualifikationen nicht mitbringt (weiß nicht: 4%).

Auch in den verschiedenen soziodemographischen Gruppen liegt Olaf Scholz vor seinen beiden Konkurrenten: Befragte jeglichen Alters und jeglicher Schulbildung sowie Frauen und Männer gleichermaßen sind mehrheitlich der Meinung, Olaf Scholz eigne sich für das Kanzleramt, während Armin Laschet und Annalena Baerbock in keiner dieser Gruppen überzeugen können.

Gewünschte/r Bundeskanzler/in

Auch in der K-Frage kann Olaf Scholz die Schwäche seiner Konkurrenz nutzen und seinen Vorsprung ausbauen: Im direkten Vergleich zwischen den drei Kanzlerkandidaten sprechen sich jetzt 49% (Jul-II: 34%; Aug-I: 44%) für Olaf Scholz als nächsten Bundeskanzler aus, 17% (Jul-II: 29%; Aug-I: 21%) favorisieren Armin Laschet und 16% (Jul-II: 20%; Aug-I: 16%) Annalena Baerbock (weiß nicht: 18%). Nicht nur in der Gesamtbevölkerung, sondern ebenso in der jeweils eigenen Parteianhängerschaft hat Olaf Scholz den mit Abstand größten Rückhalt: 90% der SPD-Anhänger/innen wünschen sich den Spitzenkandidaten der SPD als Regierungschef, Baerbock kommt im Lager der Grünen lediglich auf 60% und Laschet bei den CDU/CSU-Anhänger/innen auf 54%.

Kanzlerkandidaten: Eigenschaften

Die Überlegenheit von Olaf Scholz zeigt sich auch beim Vergleich wichtiger persönlicher Eigenschaften und fachlicher Fähigkeiten. Bewerteten die Befragten die drei Kanzlerkandidaten Anfang Juli noch sehr unterschiedlich, so haben sie nun eine klare Präferenz für den Kanzlerkandidaten der SPD, der in allen abgefragten Dimensionen am meisten überzeugen kann: Im Einzelnen wird Olaf Scholz von 35% (Jul-I: 17%) der Befragten als am glaubwürdigsten eingeschätzt, gefolgt von Annalena Baerbock (12%; Jul-I: 10%) und Armin Laschet (8%; Jul-I: 23%). Etwas weniger als ein Drittel (30%; Jul-I: 37%) sieht allerdings keinen Unterschied zwischen den Kandidaten und 10% (Jul-I: 7%) sind der Meinung, dass keiner der drei glaubwürdig ist. Wenn es darum geht, wer am sympathischsten ist, nennen 33% (Jul-I: 21%) Olaf Scholz, 20% (Jul-I: 24%) Annalena Baerbock und 9% (Jul-I: 21%) Armin Laschet. Weitere 9% (Jul-I: 8%) halten keinen der Kandidaten für sympathisch und 24% (Jul-I: 22%) können hier keinen Unterschied feststellen. In puncto Sachverstand liegt Scholz ebenfalls vorn: 43% (Jul‑I: 30%) attestieren ihm den meisten Sachverstand, 11% (Jul-I: 24%) favorisieren hier Laschet und 5% (Jul-I: 6%) Baerbock. 21% (Jul-I: 23%) sagen bei dieser Fähigkeit „kein Unterschied“ und 7% (Jul-I: 5%) „keiner der drei“. Auch bei der Frage, wer am ehesten die zukünftigen Probleme Deutschlands lösen kann, punktet Scholz: 30% (Jul-I: 15%) sprechen sich an dieser Stelle für ihn aus, 12% (Jul-I: 13%) für Baerbock, 10% (Jul-I: 22%) für Laschet, 20% (Jul-I: 23%) sind der Meinung, dass da kein großer Unterschied besteht, und 17% (Jul-I: 18%) sprechen allen dreien die Zukunftskompetenz ab.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

In der aktuellen Leistungsbilanz lässt die Zufriedenheit mit der Bundesregierung im Vergleich zu den vergangenen Wochen nach: Auf der Skala von +5 bis -5 (voll und ganz zufrieden bis vollständig unzufrieden) bewerten die Befragten die gemeinsame Arbeit der Bundesregierung mit 0,6 (Jul-II: 1,1; Aug-I: 1,2). Während die CDU/CSU in der Einzelkritik mit einem Durchschnittswert von 0,5 deutlich schlechter beurteilt wird als in den letzten Umfragen (Jul-II: 1,0; Aug-I: 1,0), bleibt die SPD mit 0,9 (Jul-II: 0,8; Aug-I: 0,9) stabil und wird zum ersten Mal seit November 2018 leistungsbezogen besser eingestuft als die Union.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Deutschen zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt es einen beachtlichen Negativtrend: Neun der zehn bewerteten Akteure weisen im Vergleich zur letzten Umfrage schlechtere Werte auf, fünf der zehn werden im negativen Skalenbereich verortet. Die größten Imageeinbußen muss Bundesaußenminister Heiko Maas hinnehmen, der fast einen vollen Skalenpunkt schlechter bewertet wird als noch vor zwei Wochen. Ebenfalls deutliche Verluste haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer. Bundeskanzlerin Angela Merkel, FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Chef Markus Söder und die beiden Parteivorsitzenden der Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, verlieren leicht. Einzig Bundesfinanzminister Olaf Scholz kann sich etwas verbessern. Die Bewertung nach Sympathie und Leistung wurde wie immer mittels der Skala von +5 bis ‑5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Unangefochten an erster Position des Rankings steht Angela Merkel mit einem Durchschnittswert von 2,3. Weiterhin auf den Plätzen zwei bis vier finden sich Olaf Scholz (1,5), Markus Söder (1,2) und Robert Habeck (1,0). Christian Lindner (0,0) rückt vor auf Rang fünf, es folgen Horst Seehofer (-0,1), Heiko Maas (-0,2), Jens Spahn (-0,2) und Annalena Baerbock (-0,5). Armin Laschet ist mit einem persönlichen Tiefstwert von -0,8 abgeschlagen Schlusslicht der Top Ten.

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland im März 2020 bestimmt diese nicht mehr primär die Themenagenda in der Bundesrepublik. Bei der vorgabenfreien Frage nach den zwei wichtigsten Problemen in unserem Land entfallen Ende August die meisten Nennungen (40%) auf den Bereich Umwelt/Klimaschutz/Energiewende. Auf dem zweiten Platz steht mit abnehmender Bedeutung das Coronavirus, das nur noch von 34% der Befragten genannt wird, gefolgt von dem Thema Flüchtlinge/Ausländer/Integration (13%) sowie – aufgrund der neuesten außenpolitischen Entwicklungen – Afghanistan/Taliban (10%). Weitere relevante Bereiche, die jedoch weniger als 10% der Nennungen erhalten, sind: soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle (7%), Rente/Alterssicherung (6%), Politik(er)verdruss (6%), Bildung/Schule (6%), Arbeitslosigkeit (4%) und die Wirtschaftslage (4%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Die wieder steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland wirken sich auf die Sorgen um die eigene Gesundheit aus, die im Vergleich zu Anfang August wieder zunehmen und in etwa das Niveau von Ende Juli erreichen: Aktuell halten 43% (Jul-II: 44%; Aug-I: 37%) der Befragten ihre Gesundheit durch das Coronavirus für gefährdet, 55% (Jul-II: 54%; Aug-I: 60%) tun dies nicht.

Beurteilung der Corona-Maßnahmen

Die Bewertung der Corona-Maßnahmen bleibt weitgehend stabil: 58% (Jul-II: 52%; Aug-I: 56%) der erwachsenen Deutschen befürworten die aktuell geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Der Anteil derjenigen, die eine Verschärfung fordern, liegt jetzt bei 19% (Jul-II: 29%; Aug-I: 23%), ebenfalls 19% (Jul-II: 16%; Aug-I: 18%) halten die gegenwärtigen Maßnahmen für übertrieben, darunter 67% der AfD-Anhänger/innen.

Corona-Maßnahmen: Weniger Beschränkungen für Geimpfte und Genesene?

Wenn es um die Frage geht, für wen die Corona-Maßnahmen gelten sollen, nimmt der Anteil derjenigen weiter zu, die Vorteile für vollständig Geimpfte und Genesene fordern: 69% (Jul-II: 60%; Aug-I: 67%) der Befragten würden es befürworten, wenn zukünftig für Geimpfte und Genesene weniger Beschränkungen gelten als für diejenigen ohne Impfschutz bzw. ohne überstandene Corona-Infektion. 28% (Jul-II: 37%; Aug-I: 29%) lehnen eine solche Regelung ab und 3% (Jul-II: 3%; Aug-I: 4%) äußern sich dazu nicht. Unterschiede zeigen sich zwischen West- und Ostdeutschland: Während sich in den alten Bundesländern 72% der Befragten für weniger Beschränkungen aussprechen, tun dies in den neuen Bundesländern lediglich 55%.

Coronavirus: Belastung der Krankenhäuser bei hohen Infektionszahlen

Sollte es im Zuge der vierten Corona-Welle erneut zu hohen Infektionszahlen kommen, gehen nach 70% Anfang Juli nun 63% der Befragten davon aus, dass die Krankenhäuser nicht mehr so stark belastet werden wie das bei den bisherigen Wellen der Fall war. Etwas weniger als ein Drittel (31%; Jul-I: 24%) erwartet eine ähnlich starke Belastung und 6% geben keine Antwort (Jul-I: 6%).

Regulärer Schulbetrieb nach den Sommerferien?

Im Hinblick auf die Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs nach den Sommerferien herrscht bei den Deutschen deutlich mehr Optimismus vor als noch vor einem Jahr: Nach 43% im Juli 2020 glaubt nun eine Mehrheit von 59%, dass der reguläre Schulbetrieb im Großen und Ganzen funktionieren wird, 35% der Befragten (Jul-II 2020: 54%) glauben das nicht und 6% (Jul-II 2020: 3%) sagen „weiß nicht“.

Bahn: Streik der Gewerkschaft der Lokführer

Diese Woche wurde der Personenverkehr der Bahn erneut bestreikt. In der Bevölkerung wird der Ausstand der Gewerkschaft der Lokführer, kurz GdL, zwiespältig gesehen: 47% (Aug-I: 45%) der Befragten haben Verständnis für den GdL-Streik, bei ebenfalls 47% (Aug-I: 42%) stößt er auf Ablehnung und 6% (Aug‑I: 13%) können oder wollen dazu kein Urteil abgeben.

Afghanistan: Rettung von Ortskräften und Militäreinsatz des Westens

Nach der De-facto-Machtübernahme der Taliban in Afghanistan versucht die Bundeswehr, Afghaninnen und Afghanen, die aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und anderen deutschen Einrichtungen durch die Taliban gefährdet sind, aus dem Land auszufliegen. Dass Deutschland für die Rettung der sogenannten Ortskräfte zu wenig tut, meint eine Mehrheit von 57% der Befragten. 7% sagen, Deutschland tue zu viel, um die Ortskräfte zu retten, und für 27% ist das so gerade richtig (weiß nicht: 9%).

Bei einer rückblickenden Bewertung des westlichen Militäreinsatzes gegen die Taliban in Afghanistan, der nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 begonnen hat, sind die Deutschen gespalten: 43% geben an, der Militäreinsatz des Westens sei grundsätzlich richtig gewesen, ebenfalls 43% sind gegenteiliger Meinung und 14% erlauben sich diesbezüglich kein Urteil. Auch in den Parteianhängerschaften gibt es unterschiedliche Ansichten: Während eine Mehrheit der CDU- (47%), der SPD- (48%), der FDP- (55%) und der Grünen-Anhänger/innen (51%) den Einsatz positiv bewerten, sagen die Anhängerschaften von AfD (58%), Linken (67%) und Freien Wählern (64%) mehrheitlich, der Einsatz sei falsch gewesen.

Flüchtlinge: Anstieg von Flüchtlingszahlen und Folgen für Deutschland

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Afghanistan glauben aktuell 80% der Befragten und Mehrheiten in allen politischen Lagern, dass sich in den nächsten Monaten deutlich mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland machen werden. Eine Minderheit von 18% glaubt das nicht und 2% antworten nicht.

Falls tatsächlich wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen sollten, sind 62% der Befragten der Meinung, unser Land könne das verkraften. Knapp ein Drittel (32%), darunter eine Mehrheit der AfD- (80%) und der FW-Anhänger/innen (52%), ist diesbezüglich skeptisch (weiß nicht: 6%). Als die Türkei im März letzten Jahres ihre Grenzen zu Europa für Flüchtlinge geöffnet hat, sagten 57% der Befragten, Deutschland würde einen erneuten Flüchtlingsstrom verkraften, 38% waren gegenteiliger Ansicht (weiß nicht: 5%).