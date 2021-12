Unicef-Foto des Jahres zeigt Kinderleid durch Klimawandel

Köln/Berlin. Das Unicef-Foto des Jahres 2021 rückt das Leid von Kindern im Klimawandel in den Mittelpunkt. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen teilte am Dienstag in Köln mit, der indische Fotograf Supratim Bhattacharjee habe das Mädchen einen Tag nach einer Flutkatastrophe „hoffnungslos umherstreifend“ entdeckt. „Ein tropischer Wirbelsturm hat die Wassermassen im Ganges-Delta aufgewühlt“, erläuterte Unicef die Hintergründe. „Hat fortgerissen, womit die elfjährige Pallavi Paduya versucht hat, ihrer fünfköpfigen Familie beim Überleben zu helfen. Das Foto illustriere den „Überlebenskampf von Kindern angesichts des Klimawandels“. ) dpa

