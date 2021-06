UN sprechen Warnung aus

New York. Die Vereinten Nationen warnen vor einem weiteren Vormarsch der Taliban in Afghanistan. 50 der 370 Bezirke im Land seien seit Beginn des Abzugs ausländischer Nato-Truppen Anfang Mai von den militanten Islamisten eingenommen worden, sagte die Sondergesandte Deborah Lyons am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. „Die meisten eingenommenen Bezirke umgeben Provinzhauptstädte, was darauf hindeutet, dass die Taliban sich positionieren, um zu versuchen, diese Hauptstädte zu erobern, sobald die ausländischen Truppen vollständig abgezogen sind“, warnte Lyons.

AdUnit urban-intext1

Die Ankündigung aus dem April, dass alle ausländischen Einsatzkräfte das Land in den Folgemonaten verlassen würde, habe ein „Beben“ in Politik und Gesellschaft des Landes ausgelöst, sagte Lyons weiter. Eva-Maria Liimets, Außenministerin des Ratsvorsitzenden Estland, forderte die Taliban dabei zur Kooperation auf. „Die Taliban müssen glaubwürdiges Engagement für den Frieden demonstrieren“. Neben den Nato-Partnern holt die Bundeswehr bereits seit einiger Zeit Soldaten nach Deutschland zurück. Bis spätestens 11. September sollen die letzten ausländischen Soldaten das Land verlassen haben. dpa