Umweltministerin Walker sieht Energieversorgung zurzeit gesichert

Baden-Württemberg. Die Energieversorgung in Baden-Württemberg ist nach Einschätzung von Umweltministerin Thekla Walker zurzeit abgesichert. "Es ist eine ernste Lage", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im Stuttgarter Landtag mit Blick auf den Ukraine-Krieg und dessen Konsequenzen für den Energiebereich. Falls Lieferungen aus Russland kurzfristig unterbleiben sollten, würde das erhebliche Folgen für die Wirtschaft haben, warnte Walker.

In der Debatte um eine mögliche längere Laufzeit von Atomkraftwerken sagte Walker, diese habe nicht den Effekt, in der derzeitigen Krise die Energieversorgung sicherzustellen. In Baden-Württemberg ist das Atomkraftwerk Neckarwestheim nach bisheriger Planung noch bis Ende des Jahres in Betrieb.