Umwelt Steffi Lemke

Die 53-Jährige ist Gründungsmitglied der Grünen im Osten und kam unter anderem wegen der verheerenden Umweltzerstörung zu Zeiten der DDR in die Politik. Als gelernte Melkerin und studierte Diplom-Agraringenieurin ist sie wirklich vom Fach. Lemke ist mit fünf Legislaturperioden eine erfahrene Parlamentarierin mit dem Schwerpunkt Verbraucher- und Umweltschutz. Als leidenschaftliche Paddlerin kämpft sie natürlich auch für besseren Gewässerschutz. Die Grünenpolitikerin findet Entspannung in der Meditation, lebt in der Bauhausstadt Dessau und hat ein Kind.

