Umfrage: CDU kann in Schleswig-Holstein auf Sieg hoffen

Mannheim. Die CDU darf bei der Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein auf einen großen Erfolg hoffen. In der aktuellen Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen kommt die Regierungspartei auf 38 Prozent. Vor fünf Jahren erzielte die CDU nur 32 Prozent, dieses Ergebnis reichte ihr aber, um die SPD-geführte Landesregierung abzulösen. Dagegen müsste die SPD mit 19 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1947 hinnehmen, wenn bereits am Sonntag Landtagswahl wäre. Kräftig zulegen könnte auch die aktuell drittstärkste politische Kraft im Land. Die Grünen kämen auf 17 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Dass die SPD diesen Trend noch drehen kann, ist sehr unwahrscheinlich, dass sie stärkste Partei werden kann, praktisch ausgeschlossen“, sagt Wahlforscher Matthias Jung von der Forschungsgruppe. Es ist nicht nur der große Vorsprung in der Umfrage, der dafür spricht, dass der alte auch der neue Ministerpräsident sein wird. „Daniel Günther ist sehr populär. Sein Imagewert ist außerordentlich gut“, sagt Jung. Günther kommt auf der Skala von plus fünf bis minus fünf auf einen außergewöhnlich guten Wert von drei. SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller erreicht lediglich 0,8. Und: „46 Prozent der Befragten trauen sich gar kein Urteil über ihn zu, weil er ihnen so unbekannt ist“, sagt Jung. Zum Vergleich: Vize-Ministerpräsidentin Monika Heinold von den Grünen erzielt mit 1,6 einen ebenfalls guten Wert. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass Günther seinen Herausforderer bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten regelrecht deklassiert. 66 Prozent sprechen sich für den Amtsinhaber aus, für Heinold stimmen zwölf Prozent, während der SPD-Herausforderer abgeschlagen bei acht Prozent landet. Selbst in den Reihen der Sozialdemokraten würden nur 29 Prozent den eigenen Kandidaten wählen, aber 42 den über die Parteigrenzen hinweg beliebten Daniel Günther.

„Die Zufriedenheit der Wählerinnen und Wähler mit dem Ministerpräsidenten und seiner Landesregierung ist hoch, außerdem gibt es keine Alternative“, fasst Jung zusammen und verweist auf die „eindeutig schwarz-grüne Orientierung im Land“. Je nach Ausgang der Wahl könnte es auch sein, dass aus dem Jamaika- ein Zweierbündnis wird, weil Günther die FDP als Koalitionspartner nicht mehr benötigt beziehungsweise diese nicht mehr in die Regierung eintreten will, weil es auch ohne sie gehen würde. In der Umfrage erzielen CDU und Grüne zusammen 55 Prozent. Allerdings wissen aktuell 42 Prozent der Wahlberechtigten noch nicht, wie sie abstimmen wollen. In der Umfrage spricht sich jeweils eine relative Mehrheit für die Dreier-Koalition oder für Schwarz-Grün aus.