„Um 7.47 Uhr schlug die Bombe ein“

„Wir haben es gebaut und wir werden es wiederaufbauen“, sagt Witaly Artemenkow. Er steht vor den Resten seines gelben Hauses in Borodjanka. Der Rentner hat als Liquidator gearbeitet, hat radioaktiven Schutt nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl abgetragen. Am 2. März wurden sein Haus und die gegenüberliegenden Wohnblöcke durch einen russischen Luftangriff zerstört. Er war mit dem Sohn im Flur des Wohnblocks, seine Frau im Keller des eigenen Hauses. „Es war 7.47 Uhr morgens.“ Der 67-Jährige weiß das genau, weil seine Wohnzimmeruhr zu diesem Zeitpunkt stehengeblieben ist. „Wir haben das Flugzeug kommen hören.“ Die Explosion drückte ihn und seinen Sohn Wanja zu Boden. Ihr Glück. Das Flugzeug kehrte nach einer Kurve zurück und warf eine zweite Bombe auf den Wohnblock gegenüber ab.

© Reto Klar

Betonbrocken wurden zu Geschossen, die in sein Haus einschlugen. „Die Explosion war gewaltig.“ In den Wohnblöcken sterben viele Menschen. „Im Haus gegenüber waren es bestimmt 20.“ Er und seine Familie überleben. Fast alle Häuser in seiner Nachbarschaft werden bei dem Angriff zerstört.