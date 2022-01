Überlebende des Holocaust stirbt mit 100

Frankfurt. Die Frankfurter Ehrenbürgerin und Holocaust-Überlebende Trude Simonsohn ist im Alter von 100 Jahren am Donnerstag gestorben. Das teilte die Jüdische Gemeinde Frankfurt mit. Deren Vorstandsvorsitzender Salomon Korn bezeichnete sie als „bemerkenswerte, herausragende Frau“. „Als Shoa-Überlebende hat sie sich für Versöhnung und ein respektvolles Miteinander in unserem Land eingesetzt“, so Korn. „Durch ihr unermüdliches Engagement, insbesondere jungen Menschen in Schulen vom Erlebten zu berichten, wirkte sie für eine friedlichere Gesellschaft. Trude hat ihren Lebensweg auch stets voller Hoffnung und Mut gestaltet und glaubte an eine bessere Welt, die aus ihrer Vergangenheit gelernt hat.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier würdigte Simonsohn als bedeutende Hessin, die sich um die Erinnerungskultur und den Wiederaufbau von jüdischem Leben verdient gemacht habe. „Trude Simonsohn hat die dunkelsten Stunden deutscher Geschichte miterlebt“, sagte Bouffier. „Angesichts dieser Erlebnisse hätte man es ihr nicht verdenken können, dass sie Deutschland den Rücken kehrt. Doch Trude Simonsohn tat das Gegenteil.“ Für ihre Verdienste habe sie 1996 die Wilhelm Leuschner-Medaille des Landes Hessen erhalten.

Beeindruckende Zeitzeugenarbeit

Trude Simonsohn ist am Donnerstag mit 100 Jahren gestorben.

Trude Simonsohn habe mit ihrer beeindruckenden Zeitzeugenarbeit begreifbar gemacht, was es heißt, in einer menschenverachtenden, rassistischen Diktatur als Jüdin verfolgt zu werden, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). „Mit bewundernswert offenen und warmherzigen Worten hat sie dabei stets auch für all jene gesprochen, die es nach den Verheerungen des Holocaust nicht mehr konnten. Dadurch hat sie den nachfolgenden Generationen die Annäherung an das Unfassbare ermöglicht, um vor allem bei jungen Menschen zu Wachsamkeit und Verantwortungsbewusstsein zu werben.“ dpa