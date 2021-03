Minneapolis. Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA hat das Hauptverfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Ihm wirft die Anklage unter anderem Mord zweiten Grades vor, worauf im Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Der Prozess in der Stadt Minneapolis begann am Montag mit einem Eröffnungsstatement von Staatsanwalt Jerry Blackwell. Chauvin habe gegen den unbewaffneten Floyd „exzessive“ und unverhältnismäßige Gewalt eingesetzt und damit seine Pflichten als Polizist verletzt, sagte er. Floyd sei in Handschellen gewesen und habe 27 mal gefleht, ihn atmen zu lassen, doch Chauvin habe nicht von ihm abgelassen.

AdUnit urban-intext1

Der 46-jährige Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Der Polizist Chauvin hat auf nicht schuldig plädiert, seine Anwälte argumentieren damit, dass die Todesursache unter anderem Floyds Drogenkonsum gewesen sei.

Der Anwalt der Familie von Floyd konterte bereits im Vorfeld der Verhandlung: „Was George Floyd getötet hat, war eine Überdosis an exzessiver Gewalt“, sagte Ben Crump am Montag dem Nachrichtensender CNN. dpa