U-Boot-Pakt wird konkreter

San Diego/Washington. Die USA, Großbritannien und Australien füllen ihren Pakt zum Aufbau einer nuklearbetriebenen U-Bootflotte für den Indopazifik mit Leben – und senden damit auch ein Signal mit Blick auf das Machtstreben Chinas in der Region. US-Präsident Joe Biden und die Regierungschefs von Großbritannien und Australien, Rishi Sunak und Anthony Albanese, verkündeten am Montag (Ortszeit) bei einem Treffen in San Diego einen konkreten Zeitplan, um Australien mit nuklear angetriebenen U-Booten auszustatten und so die militärische Abschreckung im indopazifischen Raum zu stärken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den kommenden Jahren sind zunächst gemeinsame Übungen geplant sowie die Ausbildung von australischen Seeleuten, Ingenieuren und Technikern an U-Booten mit Atomantrieb. Die Australier sollen verstärkt in U-Boot-Einheiten der USA und Großbritanniens eingebunden werden. Ab 2027 sollen dann rotierende U-Boot-Einheiten der USA und Großbritanniens in Australien stationiert werden. Sobald die Australier entsprechend ausgebildet seien, würden sie eine eigene U-Bootflotte mit Atomantrieb aufbauen. Langfristig wollen die drei Länder schließlich ein neues U-Boot-Modell entwickeln und herstellen. Dies solle ab den späten 2030er Jahren zunächst in Großbritannien gebaut werden und ab den 2040er Jahren auch in Australien.

China reagiert verärgert

Mehr zum Thema Verteidigung Indopazifik: USA und Partner treiben U-Boot-Deal voran Mehr erfahren Rüstungsprojekt USA, Großbritannien und Australien treiben U-Boot-Pakt voran Mehr erfahren Migration Mindestens acht Tote bei Bootsunglück an Kaliforniens Küste Mehr erfahren

China reagierte mit Verärgerung auf die Ankündigungen. Die drei Staaten zeigten eine „typische Denkweise des Kalten Krieges“, sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag. Die jüngste Erklärung der drei Staaten zeige, dass sie unbeirrt einen „falschen und gefährlichen Weg“ beschritten, um „ihre eigenen geopolitischen Interessen“ durchzusetzen. dpa