Tusk sagt Kaczynski den Kampf an

Warschau. Es sollte das große Wochenende des Jaroslaw Kaczynski werden. Polens starker Mann, soeben 72 Jahre alt geworden, wollte sich ein letztes Mal zum Chef der rechtsnationalen Regierungspartei PiS wählen lassen. Für vier finale Jahre, um das Land unumkehrbar zu verändern. Um „die jahrhundertealten Rückstände gegenüber dem Westen einzuebnen“, wie es Kaczynski am Sonnabend auf dem PiS-Parteitag formuliert.

Kritiker nennen das eine Revolution von oben. Autoritär. Illiberal. Antidemokratisch. „Ich bin überzeugt, dass wir siegen werden“, sagt Kaczynski. Und dann wird er tatsächlich gewählt, mit sagenhaften 1245 zu 18 Stimmen. Aber ein Jubelwochenende wird es nicht. Dafür hat zu diesem Zeitpunkt bereits ein Mann gesorgt, der seit zwei Jahrzehnten Kaczynskis Erzrivale ist. Viele in Polen sagen: sein Erzfeind.

Donald Tusk betritt seine Parteitagsbühne eine Stunde vor Kaczynski. „Ich bin zurück“, sagt er. Im Polnischen ist das ein einziges Wort: „Wrocilem.“ Der Saal tobt da bereits. Die Delegierten der bürgerlich-liberalen PO, der größten Oppositionspartei im Land, begrüßen ihren früheren Chef im Stehen. Und Tusk legt sofort nach. Er hält sich nicht mit der Frage auf, ob er, der von 2007 bis 2014 als Premier regierte und danach EU-Ratspräsident war, mit 64 noch der Richtige ist. „Zu 100 Prozent“ sei er nun wieder im Einsatz, um einen existenziellen Kampf zu führen. „In Polen regiert heute das Böse“, sagt Tusk und meint Kaczynski. „Wir gehen auf das Feld, um mit dem Bösen zu kämpfen.“

Ein Schlachtfeld also. Das ist die Sicht des Ex-Premiers, der mit 201:0 Stimmen zum Parteivize gewählt wird. Erst einmal. Über die neue Führung soll im Herbst die Basis entscheiden, aber an Tusk führt absehbar kein Weg vorbei. Ohnehin gehen solche Details an diesem Wochenende unter. Tusk ist wieder da – und er mit einer Wucht zurück, die keine Zweifel zulässt: Ab sofort geht es um alles. Dass der PO-Parteitag parallel zum PiS-Kongress stattfindet, ist schon eine Kampfansage. Tusks Rede ist dann eine Abrechnung. Seit der Regierungsübernahme der PiS würden im Land „Minderheiten verachtet und Frauen geschlagen“, sagt er. Es ist eine Anspielung auf Polizeigewalt bei Protesten gegen das verschärfte Abtreibungsrecht.

Die Sätze fügen sich aber in ein größeres Bild von einem PiS-Polen, das Tusk zu einem „Albtraum“ erklärt: „Sie haben uns die Sicherheit geraubt und die Freiheit, die sie hassen.“ Ist das noch eine politische Provokation oder schon eine Kriegserklärung? Kaczynski nannte seine Widersacher einst „die übelste Sorte von Polen“, denen der „Verrat in die Gene eingeschrieben ist“. Tusk wirft der PiS vor, sie plündere das Land aus. Die nächste Wahl in Polen steht 2023 an. Es gehört nach diesem Wochenende wenig Fantasie dazu, zwei politisch heiße Jahre vorherzusagen.